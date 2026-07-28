Noi informații despre moartea Anastasiei Piron. Cu cine s-a văzut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-ALERT, înainte de a fi găsită moartă

Sursa: Politia Română

Anastasia Iris, tânăra de 22 de ani dată dispărută că, a fost găsită decedată într-o zonă izolată din județul Ilfov. Polițiștii încearcă acum să stabilească împrejurările tragediei și ultimele 24 de ore de viață.

Anastasia Iris părea să urmeze un curs normal al vieții, cu doar câteva ore înainte să fie dată dispărută. Conform informațiilor apărute, în jurul prânzului, vineri, fata a mers împreună cu tatăl său la o clinică. Scopul vizitei ținea de îndeplinirea unor analizele medicale necesare pentru a putea susține examenul auto.

După ce a plecat de la clinică, tânăra de 22 de ani i-a spus tatălui său că va merge la bibliotecă pentru a învăța. A fost ultima conversație pe care tatăl a purtat-o cu Anastasia.

Ultimele 24 de ore

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, Anastasia nu s-a dus la bibliotecă. Aceasta s-a deplasat spre zona Brănești din județul Ilfov. Un prim scenariu analizat de către autorități este acela prin care tânăra și-ar fi pus capăt zilelor, după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren. Nu este exclusă nici varianta unui accident sau a unei crime. Circumstanțele exacte ale morții Anastasiei sunt în continuare punctul central al anchetei.

Luni, 27 iulie, fata a fost găsită fără viață într-o zonă izolată, după ce a fost dată dispărută 3 zile. Aceasta suferea de depresie și se afla sub tratament specializat, iar oamenii legii au luat-o ca un posibil element cheie în primul scenariu. Conform informațiilor primite de la oamenii legi, Anastasia Iris a fost văzută în viață ultima dată vineri, într-o locație din Sectorul 6. Spre seară, după ce nu a mai reușit să o contacteze, tatăl Anastasiei a anunțat dispariția la Poliție.

Toate pistele sunt verificate de către anchetatori. În județul Ilfov a fost raportat un accident feroviar soldat cu decesul unei tinere. Victima nu avea asupra ei acte de identitate. Acest lucru a îngreunat identificarea rapidă a persoanei. Suspiciunile au apărut destul de repede, iar cazul Anastasiei a fost corelat cu incidentul. Polițiștii au comparat hainele victimei din Ilfov cu descrierea transmisă de familie în momentul dispariției Anastasiei. După coordonarea probelor și a verificările medico-legale, familia a fost solicitată să vină la Institutul Național de Medicină Legală pentru identificare. Anastasia era sub monitorizarea unui medic specialist. Aceasta beneficia și de un consult psihologic. Datele din anchetă spun că fata nu a avut tentative anterioare de suicid. Astfel, familia și apropiații nu au anticipat un asemenea rezultat tragic, potrivit CanCan.

”În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma informațiilor obținute, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-ALERT pentru a solicita sprijinul populației în găsirea tinerei, conform Poliției.

Cazul scoate din nou în evidență un aspect important: atunci când un adult este dat dispărut, polițiștii verifică și dacă acesta are probleme medicale sau psihice, deoarece astfel de situații pot face ca fiecare minut să conteze.

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