"Dom de căldură" uriaș, format de fenomenul Omega, peste Europa. Cum va fi afectată România

„Domul de căldură” se instalează peste Europa. Ce spun cele mai noi prognoze. Sursa foto: Agerpres

Pe măsură ce luna iulie se apropie de final și începe august, Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă, care ar putea deveni unul dintre cele mai severe din istorie.

Fenomenul este alimentat de un blocaj atmosferic de tip Omega, care favorizează formarea unui „Heat Dome” (dom de căldură) persistent deasupra Europei de Vest, Centrale și a regiunii mediteraneene. O masă de aer foarte fierbinte va avansa din nordul Africii și va rămâne blocată deasupra continentului pentru o perioadă îndelungată.

Modelele meteorologice globale de înaltă rezoluție indică anomalii termice excepționale, situate în intervalul celor mai extreme 1% dintre valorile înregistrate vreodată. Aceste condiții ar putea genera un nou val de căldură record în vara anului 2026, potrivit Severe Weather.

Până la sfârșitul lunii iulie, căldura se va extinde în cea mai mare parte a Europei și va continua și în luna august. Cele mai afectate vor fi Peninsula Iberică și Franța, unde temperaturile vor depăși cu ușurință 40°C, iar în unele regiuni ar putea ajunge chiar la 45°C.

Pe măsură ce nucleul domului de căldură se va deplasa spre est, efectele sale vor cuprinde Europa Centrală, aducând temperaturi de peste 40°C în vestul Germaniei, țările Benelux, Italia, Ungaria și în majoritatea statelor din nordul Balcanilor.

Acest episod de caniculă va fi amplificat de o configurație atmosferică ce va transporta direct aer extrem de fierbinte și uscat din Deșertul Sahara către centrul Europei. Potrivit unor modele meteorologice, temperatura aerului la nivelul de 850 hPa (aproximativ 1.500 de metri altitudine) ar putea atinge între 25 și aproape 28°C, valori care pot rivaliza cu recordurile istorice.

Risc extrem de incendii de vegetație

Pe lângă temperaturile foarte ridicate, Europa se confruntă și cu un risc ecologic major. Pădurile deja foarte uscate din sudul Franței și Spania sunt expuse unui pericol extrem de incendii, iar aceste condiții se vor extinde în weekend și în Europa Centrală.

Umiditatea relativă a aerului va coborî sub 20%, creând condiții ideale pentru izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație.

Nopți tropicale și stres termic accentuat

Deși masa de aer va fi foarte uscată, nopțile nu vor aduce aproape deloc răcoare. În multe regiuni, temperaturile minime vor rămâne între 25 și 29°C, ceea ce va amplifica stresul termic resimțit de milioane de oameni și va afecta culturile agricole.

Valul de căldură, cu temperaturi cuprinse între 35 și peste 40°C timp de mai multe zile consecutiv, va agrava și mai mult efectele secetei deja existente.

Un model atmosferic similar cu cel din iunie și iulie, dar mult mai puternic

Meteorologii explică faptul că mecanismul care generează acest episod de caniculă este asemănător celui care a afectat Europa la sfârșitul lunii iunie și la mijlocul lunii iulie. De această dată însă, domul de căldură va fi mai intens și va fi centrat mai mult asupra Europei Centrale.

Acesta este alimentat de o zonă extinsă de înaltă presiune care se dezvoltă deasupra nord-vestului Africii și împinge un val de aer foarte cald peste aproape întreg continentul european.

Ce este un „Heat Dome” (dom de căldură)?

Fenomenul cunoscut sub denumirea de „Heat Dome” a contribuit și în trecut la producerea unor valuri de căldură record în Europa, Statele Unite și Canada și reprezintă unul dintre cele mai importante tipare meteorologice ale verii.

Un dom de căldură apare atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată rămâne aproape staționară deasupra unei regiuni pentru mai multe zile sau chiar săptămâni.

Acest sistem funcționează asemenea unui capac pus peste o oală: împiedică aerul fierbinte să se disperseze, îl comprimă spre suprafața solului și determină încălzirea progresivă a tuturor straturilor atmosferice. Astfel, temperaturile la nivelul solului cresc continuu și pot atinge valori excepționale, favorizând apariția unor episoade de caniculă extremă și de durată.

Cum va fi afectată România

Din a doua parte a săptămânii și până în weekend, cea mai fierbinte masă de aer a sezonului ar putea cuprinde Italia, Europa Centrală, Balcanii și regiunea mediteraneeană.

În nordul și centrul Italiei, precum și în Câmpia Panonică, temperaturile ar putea ajunge la 40-43 de grade timp de mai multe zile.

Valori de peste 40 de grade sunt prognozate în Valea Padului și în Toscana, dar și în unele zone joase din Slovenia, estul Croației, nordul Bosniei și Herțegovinei, nordul și centrul Serbiei, cea mai mare parte a Ungariei și vestul României.