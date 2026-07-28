VIDEO / Cutremur de magnitudine 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,1, a lovit sud-vestul Japoniei, determinând autoritățile să emită o alertă de tsunami și avertizări de urgență.

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,1 s-a produs în prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, din sud-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică Niponă (JMA), citată de Reuters.

O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă după cutremur, a anunțat JMA.

Epicentrul cutremurului și zonele aflate sub avertizări de urgență

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Compania Kyushu Electric Power suține că nu există erori sau anomalii la centralele nucleare Sendai şi Genkai după seism. Aproximativ 40.000 de locuințe au rămas fără energie electrică.

Operatorul feroviar JR Kyushu a declarat că și-a suspendat serviciile, chiar și trenurile de mare viteză Shinkansen.

Zona lovită de cutremur găzduiește sedii ale unor mari companii din industria tehnologică. Un purtător de cuvânt al Sony a afirmat că societatea monitorizează impactul seismului, în timp ce TSMC, cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume, nu a oferit deocamdată un punct de vedere.

Țara se află de-a lungul „Inelului de Foc”

Japonia se confruntă cu aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudini mari, adesea de 6,0. Acest lucru se datorează faptului că țara se află de-a lungul „Inelului de Foc”, format dintr-un lanț de vulcani şi fose oceanice care înconjoară parţial Bazinul Pacificului. Țara Soarelui Răsare este unul dintre cele mai afectate state din lume de astfel de fenomene, înregistrându-se un seism cel puţin o dată la cinci minute.

Pe 20 aprilie, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit nordul Japoniei, rănind cel puțin zece persoane. Autoritățile au emis atunci o avertizare privind riscul producerii unui seism de peste 8,0, pe care au retras-o o săptămână mai târziu.

Nu există pericol de tsunami pentru Hawaii și Samoa de Est după cutremurul din Japonia, a anunțat Centrul american de alertă pentru tsunami din Pacific, conform Agerpres.

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