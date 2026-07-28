Ministerul Sănătății anunță că a formulat propuneri pentru noua lege a salarizării. Care sunt acestea

Ministerul Sănătății anunță că situația din unitățile sanitare și urmărește asigurarea continuității serviciilor medicale pentru pacienți. Sursa foto: Freepik / spital

Ministerul Sănătății a formulat mai multe propuneri pentru noua lege a salarizării, după discuțiile cu sindicaliștii din sistemul medical.

Ministerul Sănătății transmis, marți, un comunicat de presă, prin care anunță că a formulat mai multe propuneri pentru noua lege a salarizării, după discuțiile avute cu sindicaliștii din sistemul medical. Reamintim că începând de astăzi, 28 iulie, peste 500 de spitale din țară vor funcționa doar cu serviciile de urgență, în urma deciziei Federației Sindicale Sanitas de a intra în grevă generală.

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"Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare din teritoriu, în contextul acțiunilor sindicale, și să raporteze urgent orice incident sau situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți.

Ministerul Sănătății respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și reafirmă că dialogul social reprezintă baza identificării unor soluții reale, echilibrate și sustenabile pentru sistemul de sănătate și pentru personalul medical.

În perioada premergătoare acțiunilor de protest, Ministerul Sănătății a desfășurat discuții cu partenerii sociali și a formulat propuneri pentru noua lege a salarizării, cu obiectivul de a asigura o remunerare mai echitabilă, adaptată responsabilităților și complexității activității din sistemul sanitar.

Printre măsurile propuse se regăsesc:

creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%;

introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru personalul medical din unitățile sanitare publice;

revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, prin stabilirea unor criterii clare și diferențiate în funcție de specificul activității;

reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor existente și o ierarhizare corectă a funcțiilor;

stabilirea unei perioade de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi salariale.

Totodată, Ministerul Sănătății a inițiat Memorandumul privind deblocarea a peste 7000 de posturi în unitățile sanitare publice, măsură destinată reducerii deficitului de personal și consolidării capacității sistemului medical.

Ministerul Sănătății va continua dialogul cu organizațiile sindicale și cu toți partenerii implicați, cu responsabilitate și deschidere, pentru identificarea celor mai bune soluții pentru personalul medical și pentru pacienți.

Prioritatea Ministerului Sănătății rămâne asigurarea continuității asistenței medicale și protejarea accesului populației la servicii medicale, inclusiv în contextul desfășurării acțiunilor sindicale", transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.