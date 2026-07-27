Ce sunt „norii de foc”, fenomenul extrem de periculos provocat de incendiile din Franța și Spania. NASA le spune „dragonii care scuipă foc”

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Află în articol ce sunt „norii de foc” și de ce sunt considerați foarte periculoși.

Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sud-vestul Europei. Aproape 375.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor în Franța și Spania, iar pompierii se confruntă cu noi focare și cu perspectiva unui val de căldură care riscă să alimenteze incendiile. La Paris, Emmanuel Macron a convocat o ședință de urgență, iar premierul spaniol Pedro Sanchez avertizează că Peninsula Iberică resimte din plin efectele crizei climatice.

În timp ce Franța și Spania se luptă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, experții avertizează asupra unui fenomen fără precedent care ar putea intensifica efectele flăcărilor: pirocumulonimbusul sau „norii de foc”, scrie The Guardian.

Incendiile de vegetație se răspândesc adesea atunci când se formează condiții calde, cu aer uscat și vânt, dar incendiile severe pot genera propriile sisteme meteorologice unice. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens sunt norii pirocumulonimbus, sau furtunile generate de foc, care sunt cea mai severă formă de nori de foc.

Ce este un „nor de foc”?

Norii pirocumulonimbus sunt nori gigantici de furtună generați de un incendiu de vegetație. Incendiile masive emit cantități mari de energie și căldură care se ridică rapid sub forma unei coloane de fum. Când coloana se ridică suficient de sus, presiunea atmosferică scăzută face ca aerul din interiorul său să se răcească, iar umiditatea se condensează și formează un nor. Astfel de nori pot genera fulgere și vânt puternic.

Dacă un incendiu de vegetație este suficient de mare și intens, coloana de fum pe care o generează poate forma un nor pirocumulonimbus, care poate atinge altitudini de 10-15 km și poate pătrunde în stratosferă. NASA îi numește „dragonii care scuipă foc”.

„Este o furtună completă care se formează în interiorul coloanei de fum a incendiului. Ajung până la aproximativ 10.000 de kilometri cubi în atmosferă, deci au un impact mare”, a explicat pentru sursa citată Rick McRae, profesor asociat la grupul de cercetare a incendiilor de vegetație de la Universitatea din New South Wales (UNSW).

De ce sunt acești „nori de foc” atât de periculoși

Norii pirocumulonimbus pot genera vânturi care fac ca incendiile de dedesubt să se răspândească și mai repede și, uneori, generează propriile fulgere, care, la rândul lor, pot aprinde mai multe incendii la distanță.

Experții spun că rafalele de vânt mai puternice pot crea modele de incendiu mai imprevizibile și, prin urmare, pot face condițiile mai periculoase pentru pompierii care luptă cu incendiile la sol.

„Norul este o confirmare a faptului că incendiul este foarte periculos. Norul este o confirmare că oamenii trebuie evacuați”, spune McRae de la UNSW, care a lucrat ca manager senior pentru pompieri timp de 30 de ani.