PNRR le strică parlamentarilor vacanța. Sesiune extraordinară: Ce proiecte vor vota și ce lege rămâne blocată

Foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Parlamentarii sunt chemați, luni, 27 iulie, într-o sesiune parlamentară extraordinară.

UPDATE: Plenul a aprobat ordinea de zi a sesiunii extraordinare din această săptămână

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat ordinea de zi a sesiunii extraordinare din această săptămână, pe ordinea de zi fiind proiectele privind îndeplinirea unor jaloane din PNRR, transmite Agerpres.

Sesiunea extraordinară se desfăşoară în perioada 27-31 iulie, în format hibrid.

Camera Deputaţilor are programată o şedinţă de plen luni, pentru aprobarea ordinii de zi, iar apoi activitate în comisii, marţi tot în comisii, iar miercuri o nouă şedinţă de plen, unde vor fi adoptate cel mai probabil şi proiecte venite de la Senat.

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor se află trei proiecte adoptate de Senat: proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, proiectul de lege pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 39/2026 pentru modificarea şi completarea OUG nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educaţie şi Ocupare.

Încă trei proiecte aflate pe ordinea de zi se află la Camera Deputaţilor ca primă cameră sesizată: propunerea legislativă pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026 şi la 21 mai 2026, propunerea legislativă privind consolidarea unor acte normative în domeniul integrităţii, precum şi propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pe ordinea de zi se mai află "iniţiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată".

Știrea inițială:

Senatorii și deputații sunt chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot luni se dezbate şi măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, compensarea prețului la carburanți, deblocarea angajărilor din sănătate și acordarea primei de 1500 de lei din educație

Parlamentarii revin la muncă timp de o săptămână, iar luni, 27 iulie, deputații se reunesc de la ora 10:00 pentru a aproba agenda sesiunii extraordinare. Apoi, senatorii vor dezbate și vor vota începând cu ora 14:00 trei dintre cele șase legi restante din PNRR, dar și amânarea creșterii TVA la 21% pentru locuințe.

Lipsă de consens pe legea salarizării unitare

În timp ce Legea privind modificarea Codului Administrativ, legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și legea privind decarbonizarea, cu amendamentele depuse de PSD și UDMR, au fost agreate de partidele din fosta coaliție și vor fi votate astăzi la Senat, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară deoarece proiectul nu ar avea în acest moment susținerea politică necesară.

Reamintim că PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii salarizării unitare, pe motiv că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Precizăm totodată că dacă legea salarizării nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro.

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Alte legi care ar urma să fie votate

Și Codul Urbanismului a întrunit consensul partidelor din fosta coaliție, cu condiția PSD ca începând din 2028, autorizațiile de construire să fie emise de Primăria Capitalei, și nu de primăriile de sector.

Legea integrității ar urma, la rândul ei, să fie supusă votului, după includerea amendamentelor depuse de PSD care vizează eliminarea prevederilor ce ar fi limitat atribuțiile ANI.

Miză de miliarde de euro pentru România

Proiectele care vor ajunge la votul Parlamentului în sesiunea extraordinară însumează peste 1,6 miliarde de euro în granturi din PNRR, la care se mai adaugă alte trei miliarde în decursul următoarelor trei luni, a explicat premierul interimar Ilie Bolojan zilele trecute. Potrivit lui, sesiunea extraordinară ar urma să includă șase capitole majore de reformă: