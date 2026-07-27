Alertă în Sibiu: Un urs a ieșit la plimbare pe unul dintre cele mai circulate bulevarde și a ajuns în curtea unui liceu - VIDEO

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Un urs a fost văzut pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din municipiul Sibiu. Animalul a ajuns ulterior în curtea unui liceu.

UPDATE: Ursul a ajuns în curtea unui liceu

Ursul a ajuns ulterior în curtea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, unde a fost tranchilizat de echipele de intervenție, scrie Turnul Sfatului.

„Conform indicațiilor reprezentanților Gărzii de Mediu și ale Gărzii Forestiere, ursul va fi transportat direct într-un fond cinegetic,” au declarat reprezentanții administrației locale, pentru sursa citată.

Știrea inițială:

Este alertă în Sibiu, după ce un urs a fost văzut, luni dimineaţa, pe una dintre cele mai circulate străzi din municipiu. Animalul a fost observat pe Bulevardul Vasile Milea, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei.

După ce un trecător a sunat la 112, în zonă au fost trimise de urgenţă un echipaj de jandarmi şi un echipaj SMURD.

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Ce să faci dacă te întâlneşti cu ursul sau dacă acesta te atacă

Urșii sunt tot mai prezenți în zonele populate, iar din acest motiv autoritățile emit constant recomandări despre cum ar trebui să reacționeze cei care se întâlnesc cu un urs sau dacă acesta chiar îi atacă.

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Măsuri preventive:

Nu vă deplasați singuri pe munte, prin păduri sau în zone în care observați urme de urs;

Țineți sub observație permanentă zona imediat înconjurătoare;

Țineți în rucsac mâncarea bine ambalată și sigilată;

La întâlnirea cu ursul:

Păstrați-vă calmul;

Nu îl stârniți, nu îi oferiți de mâncare și nu îi faceți poze;

Retrageți-vă încet fără a vă întoarce cu spatele și fără a face zgomote puternice, pe care ursul le-ar putea considera o amenințare;

În caz de atac:

Nu alergați și nu vă suiți în copaci;

Aruncați spre el rucsacul sau o haină avută la îndemână;

Țipați și faceți zgomot puternic, tot timpul atacului;

Sunați imediat la 112, pentru a solicita sprijin.