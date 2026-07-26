A treia dronă doborâtă. Nicuşor Dan: Este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României

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O a treia dronă a fost doborâtă de piloţii români.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan, dar şi de Ministerul Apărării Naţionale.

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

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Mesajul Ministerului Apărării Naţionale

"Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre", a transmis Ministerul Apărării.