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A treia dronă doborâtă. Nicuşor Dan: Este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 26 Iul 2026
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avion f16 in zbor
Foto: Unsplash

O a treia dronă a fost doborâtă de piloţii români.

Anunţul a fost făcut de preşedintele Nicuşor Dan, dar şi de Ministerul Apărării Naţionale.

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

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Mesajul Ministerului Apărării Naţionale

"Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc!

În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României.

Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre", a transmis Ministerul Apărării.

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Comentarii (2)

Cuzinet   •   26 Iulie 2026   •   11:52

Incã un aiurit. Crede cã UE poate opri un razboi inceput de Putin? Cât de afon poti fi?

DAN   •   26 Iulie 2026   •   11:13

Desigur, situatia e neplacuta si enervanta pentru noi. Dar ar trebui sa nu ne mai inflamam aiurea. Ca sa fac o comparatie lamuritoare, atunci cand pe o strada se bat 2 oameni cu pietre, e foarte probabil ca din cand in cand sa mai ajunga cate o piatra si in vreun geam al unei case care n-are nicio treaba cu conflictul lor. Reactia normala ar fi sa incercam cum putem sa stingem conflictul, nu sa protestam fat de cel care a aruncat piatra razleata. Evident, dintre cei 2 doar unul a fost agresorul initial si el e de vina pentru conflict (in cazul de fata Rusia), dar in prezent ambele tabere lanseaza drone si oricare dintre ele poate ajunge si pe la noi. Repet, solutia ar fi sa actionam cu totii, cei din tabara occidentala, pentru incetarea razboiului. Din pacate se pare ca cel putin conducerii UE ii convine acest razboi. E o ocazie pentru ei de a face tot felul de afaceri cu armamament si in plus e o ocazie pentru a tine surubul strans cu tot felul de restrictii pentru populatia europei.

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