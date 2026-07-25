Traian Băsescu pune sub semnul întrebării achizițiile prin SAFE, după episodul cu dronele: Problema spațiului aerian este vitală

Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Sursa foto: Agerpres

Traian Băsescu susţine că strategia de apărare a României ar trebui revizuită, la fel şi contractele din programul SAFE, în contextul noilor provocări internaţionale.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a vorbit, într-o intervenţie telefonică la Români TV, despre dronele doborâte în spaţiul aerian al României dar şi despre strategia de apărare a ţării noastre.

"În mod cert trebuie ajustate comenzile pe SAFE. Cred că s-au lansat nişte comenzi absolut ciudate privind la evoluţiile războiului din Ucraina. Noi vrem tancuri, vrem maşini de luptă pentru infanterie... păi o dronă e suficientă să-ţi facă praf un tanc. Pentru ce să cumperi un tanc german sau american, când e de ajuns o dronă să-l facă praf?

Cred că trebuie revăzută strategia de apărare a ţării şi iată că problemele ridicate de securitatea spaţiului aerian sunt vitale. Mă uitam şi la entuziasmul doborârii celor două drone. Este foarte bine că am dobândit capacitatea să le doborâm, semnalul a fost în regulă - că suntem antrenaţi şi avioanele au cu ce să lovească dronele - dar pun sub semnul întrebării o discuţie legată de preţ. Sigur, nu poţi să faci o practică din a lovi cu rachete dronele. Am văzut foarte mulţi jurnalişti spunând că e prea scumpă racheta de pe avion în raport cu drona. Dar dacă drona aia cade pe o şcoală sau pe o rafinărie? Care e preţul? Deci cred că atât timp cât alte mijloace nu avem, sunt bune şi astea chiar dacă sunt mai scumpe, având în vedere că trebuie să avem o viziune pe preţul global", a explicat Traian Băsescu.