Ucraina susține că a lovit în Marea Caspică nave rusești folosite pentru transporturi militare către Iran

Sursa rol ilustrativ: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au lovit în Marea Caspică nave rusești folosite pentru transporturi militare către Iran.

Forţele ucrainene au lovit în Marea Caspică o navă de război rusească şi nave folosite pentru transporturi militare către Iran, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

"Am obţinut rezultate foarte puternice cu lovituri la mare distanţă în Marea Caspică, inclusiv nave folosite pentru transporturi militare care implică Iranul", a scris el pe reţeaua de socializare X. Zelenski nu a oferit detalii suplimentare, cum ar fi dacă acele nave ar fi avut încărcături la bord în momentul atacului sau dacă doar au fost folosite anterior pentru transporturi către Iran.

Drone ucrainene au lovit în Marea Caspică

Şi serviciul de securitate al Ucrainei a afirmat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două cargouri, Port Olia şi Begei, despre care Kievul crede că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran.

Acelaşi serviciu mai afirmă că a fost de asemenea lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparţine companiei ruse Lukoil.

Cel puţin 16 persoane au murit sâmbătă în atacuri aeriene în Ucraina şi Rusia, în timp ce ambele tabere îşi intensifica atacurile asupra unor ţinte la mare distanţă în profunzimea teritoriului inamic.

Ministerul rus al Apărării susţine că au fost interceptate în cursul nopţii 328 de drone ucrainene

Drone ucrainene au lovit o rafinărie din Siberia şi oraşul Ekaterinburg din Urali, continuând de asemenea atacurile asupra depozitelor companiei Wildberries. Ministerul rus al Apărării susţine că au fost interceptate în cursul nopţii 328 de drone ucrainene, inclusiv în regiunea Moscovei, în timp ce Ucraina susţine că a doborât în acelaşi timp 127 de drone ruseşti.

În partea ocupată de Rusia a regiunii ucrainene Zaporojie, un oficial instalat acolo de Moscova a declarat sâmbătă că un atac ucrainean asupra unui sat de la Marea Azov a ucis opt persoane, inclusiv doi copii.

La rândul său, Zelenski a anunţat un bilanţ provizoriu de cel puţin 6 morţi şi 10 răniţi după ultimul bombardament rusesc.

În ziua precedentă, atacurile aeriene au ucis 21 de persoane în ambele ţări. ONU a avertizat recent că numărul civililor ucişi sau răniţi în războiul ruso-ucrainean a crescut cu 37% în prima jumătate a anului, conform Agerpres.

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