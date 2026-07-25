AUR, reacţie după a doua dronă doborâtă de Armata Română. "Problema este politică"

Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, reacţionează după al doilea incident cu drone în spaţiul aerian românesc din ultimele 24 de ore şi spune că problema este una politică.

"Războiul din Ucraina este pe escaladare, şi nu are în acest moment soluţie diplomatică.

Dronele nu vor înceta să vină în România şi "accidentele" se vor intensifica. De fiecare dată ni se spune că armata română nu "are ce-i trebuie" şi că nu poate face faţă adecvat unei asemenea situaţii. Problema este politică: de ce nu are şi de ce miliarde de euro împrumutate se duc acolo unde nevoile armatei nu sunt stringente şi nu acolo unde, de fiecare dată când apar asemenea incidente, se văd periculos găurile din sistem?

Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă: NATO nu poate intra într-un război de fiecare dată când se petrec aceste incidente. Noi putem invoca, politic, Articolul 5, dar NATO ne arată, militar, Articolul3, care zice aşa: "Pentru a realiza mai eficient obiectivele prezentului Tratat, părţile, acţionând individual şi împreună, prin eforturi proprii continue şi eficiente şi prin ajutor reciproc, îşi vor menţine şi dezvolta capacitatea individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat." De trei ani de zile, cel puţin, războiul din Ucraina este marcat decisiv de apariţia dronelor. Ce a făcut decidentul politico-strategic din România până acum?

Criza de încredere din sistem nu contribuie în niciun fel la liniştirea publicului. Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci şi cu încredere. Încredere în instituţii, încredere în armată, încredere în lideri.

Perpetuarea crizei politice curente şi mediocritatea ardentă a actualilor conducători nu fac decât să slăbească statul român în faţa unei confruntări militare care, indirect, ne va afecta şi care nu se va ostoi curând la graniţele României. În plus, situaţia post-conflict se desenează în culori sumbre pentru România.

Nu poţi acoperi asta mediatic nici măcar cu piloţi tineri, excelent pregătiţi şi capabili să doboare dronele ruseşti care ajung în spaţiul nostru aerian!", a declarat prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu.