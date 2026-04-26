DCNews Stiri Cole Tomas Allen, care a tras cu arma la Washington Hilton, lângă Cina Corespondenților, a fost profesorul lunii
Data actualizării: 11:30 26 Apr 2026 | Data publicării: 11:29 26 Apr 2026

Cole Tomas Allen, care a tras cu arma la Washington Hilton, lângă Cina Corespondenților, a fost profesorul lunii
Autor: Roxana Neagu

Cole Tomas Allen este cel care a tras cu arma lângă Cina Corespondenților, eveniment al Casei Albe, unde prezent a fost și președintele american, Donald Trump.

S-au auzit împușcături la hotelul Washington Hilton, sâmbătă, 25 aprilie, în apropierea unei săli de bal unde avea loc Cina Corespondenților de la Casa Albă. Prezenți erau Melania și Donald Trump, alături de alți oficiali. 

Autoritățile din Washington, D.C., l-au identificat pe suspect ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, profesor la C2 Education din Torrance, o companie specializată în pregătirea testelor universitare, meditații și consiliere academică, potrivit AP News și unui profil LinkedIn. 

Allen a fost numit profesorul lunii în decembrie 2024 la C2 Education. 

Cole Tomas Allen a fost identificat public pentru prima dată de Associated Press, care a citat surse anonime din cadrul forțelor de ordine. Un alt oficial care nu este autorizat să vorbească public despre ancheta în curs a declarat pentru The Times că Allen este suspectul și că autoritățile sunt în curs de obținere a mandatelor de percheziționare a adreselor asociate cu acesta din Torrance, scrie LA Times

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, spune că suspectul este acuzat de două capete de acuzare de utilizare a unei arme de foc și un cap de acuzare de agresiune asupra unui ofițer federal folosind o armă periculoasă (n.r. Un ofițer care purta o vestă antiglonț a fost împușcat și a fost dus la spital. Trump a declarat reporterilor în timpul unei conferințe de presă că ofițerul „se descurcă excelent”.). Autoritățile au declarat că avea o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

„Acest individ era hotărât să facă cât mai mult rău și cât mai multe pagube posibil”, a spus Pirro.

În octombrie 2024, Allen, principalul suspect, a donat 25 de dolari către ActBlue, un comitet de acțiune politică care strânge fonduri pentru democrați, potrivit Comisiei Electorale Federale. Banii au fost destinați campaniei prezidențiale a Kamalei Harris. A fost singura sa donație politică listată pe site-ul FEC din ultimul deceniu.

Cole Tomas Allen a absolvit CalTech în 2017 cu o diplomă în inginerie mecanică. În timp ce era la CalTech, a fost membru al comunității creștine a școlii, potrivit profilului său de LinkedIn. Allen a obținut, de asemenea, o diplomă de master în informatică la Cal State Dominguez Hills în 2025, conform unui program de absolvire. Fotografia sa de profil LinkedIn îl arată stând în togă și bonetă, cu legenda: „Sunt destul de sigur că am terminat masteratul în informatică”. Pe profilul său, se descrie ca fiind dezvoltator de jocuri, inginer, om de știință și profesor.

