Protest de amploare al ambulanțierilor în București. Sindicaliștii avertizează că noua Lege a salarizării le poate reduce veniturile / FOTO: captură video Facebook

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România organizează un protest național în Capitală, după ce reprezentanții angajaților au criticat prevederile incluse în proiectul noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicatul, care reprezintă personalul din serviciile publice de ambulanță, susține că modificările propuse pot avea un impact direct asupra veniturilor angajaților și asupra modului în care sunt recompensate condițiile de muncă.

Potrivit unui comunicat, manifestația are loc ca reacție la „profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice”.

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Reducerea sporurilor reprezintă una dintre principalele revendicări

Sindicaliștii afirmă că proiectul legislativ prevede diminuarea unor sporuri pe care le consideră importante pentru activitatea desfășurată în serviciile de ambulanță. Printre acestea se numără sporul de tură, sporul acordat pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și în sărbătorile legale, sporul de gardă și sporul pentru condiții deosebit de periculoase.

Reprezentanții federației susțin că aceste beneficii financiare reflectă specificul muncii desfășurate de echipajele medicale, care intervin permanent în situații de urgență și lucrează în program continuu.

Sindicatele avertizează asupra unei posibile scăderi a veniturilor

Un alt motiv invocat pentru organizarea protestului este legat de coeficienții de salarizare prevăzuți în proiectul de lege. Potrivit FNSAR, formula propusă nu garantează menținerea nivelului actual al veniturilor pentru o parte importantă dintre angajați.

Organizația sindicală consideră că, în lipsa unor modificări și a majorărilor solicitate în timpul negocierilor, numeroși salariați ar putea înregistra o diminuare a câștigurilor nete.

Peste 1.000 de participanți

Conform informațiilor anunțate de organizatori, aproximativ 1.000 de angajați ai serviciilor de ambulanță din întreaga țară participă la protestul desfășurat în fața Ministerului Sănătății.

Organizatorii spun că scopul protestului este apărarea drepturilor salariale ale personalului și solicitarea unei revizuiri a prevederilor din proiectul legislativ.

Federația vorbește despre cel mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România susține că manifestația reprezintă cea mai mare acțiune de protest organizată până acum de personalul din serviciile publice de ambulanță.

Într un comunicat de presă, organizația anunța:

„FNSAR anunță organizarea celui mai mare protest al serviciilor publice de ambulanță în București.

Federația Națională Sindicală 'Ambulanța' din România (FNSAR) care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță iminența declanșării celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță.

Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice”.

Federația a prezentat public principalele argumente care au stat la baza organizării protestului.

„Motivele principale ale protestului:

Tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.

Scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate”.

Protestul din București este prezentat de organizatori drept un semnal adresat autorităților înainte de adoptarea formei finale a noii Legi a salarizării și reflectă nemulțumirile exprimate de personalul din serviciile publice de ambulanță din întreaga țară.