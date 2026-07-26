Horoscop 26 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Exact la final de săptămână, astrele s-au gândit să ne ofere un aspect mai provocator. Saturn își începe retrogradarea în semnul Berbecului, care va dura până pe 11 decembrie. Timpul nu ne va fi neapărat aliat și va trebui să stopăm unele proiecte.

Horoscop 26 iulie 2026 Berbec

Saturn își începe retrogradarea în semnul tău. Din când în când, nu strică să iei o pauză sau să lași timpul să își facă treaba.

Horoscop 26 iulie 2026 Taur

Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi! Pentru că urmează o perioadă aglomerată și provocatoare. Învață să spui "nu" acelor situații dubioase.

Horoscop 26 iulie 2026 Gemeni

Vei fi nevoit să renunți la unele planuri cu prietenii. Pur și simplu, nu ai timpul necesar pentru absolut tot ce ți-ai propus.

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Horoscop 26 iulie 2026 Rac

De dragul familiei, s-ar putea să fii prea generos. Însă, nici nu îți vei da seama pe moment. Abia de mâine încolo vei avea revelații.

Horoscop 26 iulie 2026 Leu

Soarele se apropie de o opoziție cu Pluto. Stai cât mai departe de oamenii intenși, tendențioși sau cu mentalitate de victimă.

Horoscop 26 iulie 2026 Fecioară

Ziua aceasta trebuie să fie cât mai simplă. Astfel, vei reuși să păstrezi o relație armonioasă cu familia sau cei dragi.

Horoscop 26 iulie 2026 Balanță

Părerile prietenilor te vor influența serios. Însă, ar fi cazul să nu tragi concluzii pripite despre unele situații până nu ai mai multe surse.

Horoscop 26 iulie 2026 Scorpion

Te vei strădui să obții un echilibru între timpul petrecut cu oamenii dragi și rezolvarea treburilor casnice. Dar încearcă să nu te epuizezi.

Horoscop 26 iulie 2026 Săgetător

Nu te lăsa repede păgubaș! Negociază pentru tot, nu le permite doar altora să își spună părerea și încearcă să vezi orice situație din mai multe perspective.

Horoscop 26 iulie 2026 Capricorn

Vine un moment în care trebuie să pui stop la unele obiceiuri financiare. Iar tu îți vei da seama ce merită sau nu de acum încolo.

Horoscop 26 iulie 2026 Vărsător

Nu obții tot timpul tot ce dorești de la ceilalți. Dar asta nu înseamnă că îi vei evita sau că nu îi vei mai implica în planurile tale.

Horoscop 26 iulie 2026 Pești

Ai nevoie să fii mai cumpătat și cu banii și cu timpul. Nu toate activitățile merită atenția ta. Nu îți fie teamă să spui “nu”.