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Horoscop 2 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Daniela Simulescu Autor: Daniela Simulescu
Data publicării: 02 Iul 2026
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Horoscop 2 iulie Daniela Simulescu
Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna se aflâ în semnul Vărsătorului, lângă Pluto. Vom trece de la o extremă la alta, mai ales când vine vorba de emoții. Și cum Mercur este retrograd în Rac, vom apela des la nostalgie, însă la ce ne convine din trecut. 

Horoscop 2 iulie 2026 Berbec

Marte se apropie de Uranus în casa a treia. Vei avea parte de schimbări legate de tehnologie, educație sau discuții neașteptate cu apropiații.

Horoscop 2 iulie 2026 Taur

Banii vin și banii pleacă. Oricât de mult te-ai strădui să fii cât mai eficient din punct de vedere financiar. Fugi de stresul altora!

Horoscop 2 iulie 2026 Gemeni

O zi foarte agitată! Îți recomand ca efervescența de astăzi să nu o folosești și când mergi sau faci cumpărături. Astfel, eviți unele cheltuieli inutile.

Horoscop 2 iulie 2026 Rac

Revin chestii din trecut. Fie la serviciu, fie pe plan personal. Unele probleme chiar le considerai rezolvate. Pregătește-te cu soluții de rezervă.

Horoscop 2 iulie 2026 Leu

Bazează-te cât poți de mult pe spiritul de echipă! Poți fi tu destul de convingător și motivat, însă nu vei putea reuși singur.

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Horoscop 2 iulie 2026 Fecioară

Pe plan profesional, s-ar putea să te trezești cu unele situații mai bizare. Nu este o zi bună pentru a sta degeaba perioade lungi de timp.

Horoscop 2 iulie 2026 Balanță

O zi cu multiple încurcături. Vor fi momente în care vei crede că nu merge nimic. Ai nevoie de mai multă încredere în tine și răbdare.

Horoscop 2 iulie 2026 Scorpion

Te vei confrunta cu mai multe crize, ce-i drept nu majore. Însă, este cazul să rămâi obiectiv și să nu te contaminezi cu problemele celorlalți.

Horoscop 2 iulie 2026 Săgetător

Relațiile și parteneriatele vor avea parte de un plus de haos. Ar fi bine să eviți subiecte controversate pentru că discuțiile pot degenera foarte repede.

Horoscop 2 iulie 2026 Capricorn

Trebuie să accepți ceva. Nu ai control asupra unor aspecte. Deci nu are rost să forțezi nimic. Te-ar ajuta mai degrabă să lași viața să se întâmple.

Horoscop 2 iulie 2026 Vărsător

Astăzi nu vei tolera deloc tonul autoritar al persoanelor din jur. Vei reacționa imediat cum cineva îți va vorbi fără respect.

Horoscop 2 iulie 2026 Pești

Pot apărea probleme legate de gospodărie sau planul imobiliar. Asta ca să nu te plictisești deloc! Dar se vor rezolva în timp.

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