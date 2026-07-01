Anca Murgoci și Bogdan Chirieac / „Cum să cumperi așa ceva acum?!” Reacția categorică a lui Bogdan Chirieac

Dumneavoastră ce părere aveți?

Este momentul potrivit pentru a cumpăra o mașină nouă, mai ales una electrică? „Mai mergeți cu ce aveți acum și mai vorbim din toamnă” - acesta este sfatul transmis de Bogdan Chirieac românilor care se gândesc la achiziții importante, precum cumpărarea unei mașini. În dialogul cu Anca Murgoci, analistul a explicat de ce consideră că perioada actuală este una prea riscantă pentru astfel de investiții.

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Să cumperi acum o mașină sau să mai aștepți? Iată dialogul de pe TikTok:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, am și eu o întrebare. Soțul meu, corporatist, vrea să-și schimbe mașina și ar vrea una electrică. Ce sfat îi dați?

Bogdan Chirieac: În niciun caz acum.

Anca Murgoci: Păi de ce?

Bogdan Chirieac: Fiindcă ăștia au băgat țara în gard și ne trezim cu euro la 7-8 lei. O să vă fie greu să plătiți leasingul, ratele etc. În niciun caz. Ia seama la ce scrii tu, și scrii foarte bine, și dăm cu toții pe DC News: Ăștia bagă țara în gard. Dacă intrăm în junk, intrăm și în faliment. Și nu văd cine ne poate salva, să știi. Doar Comisia Europeană, dacă i-o da Dumnezeu gândul cel bun, să intervină și să nu cădem în junk. Deci mai stați un pic, mai mergeți cu ce aveți acum și mai vorbim din toamnă.

Anca Murgoci: Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept pe DC News să ne spuneți dacă dumneavoastră continuați cumpărăturile în mod normal sau dacă ați pus, măcar pentru o perioadă, cumpărăturile pe pauză.

Spuneți-ne în comentarii ce aveați de gând să cumpărați anul acesta și ați renunțat.