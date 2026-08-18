Simina Tănăsescu, președinta CCR, spune de ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan vineri, care a fost urgența

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Președinta CCR, Simina Tănăsescu, s-a întâlnit, vineri, cu premierul interimar Ilie Bolojan. ”Nu am discutat nimic legat de dosare” afirmă președinta CCR, în contextul în care în spațiul public au fost ridicate întrebări cu privire la acea discuție, în contextul deciziilor de astăzi de pe masa CCR.

Efectele amendamentului Fritz

”Efectele juridice, în privința prevederii din actuala lege vor fi cele din redactarea pe care Curtea a verificat-o și, cu majoritate de voturi, a găsit-o a fi constituțională, anume acelea că o sancțiune atașată unui raport juridic deja consumat, adăugată prin această lege, își va produce efectele de drept, într-un interval de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii” a spus Simina Tănăsescu, președinta CCR, pentru Recorder.

”Redactarea acelei prevederi legale este în sensul că mandatele (...) încetează, în situația în care a existat constatarea definitivă a unei stări de incompatibilitate, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi. Așa e redactată legea în prezent” a explicat aceasta, în contextul în care Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat că-și va încheia mandatul în 30 de zile.

Simina Tănăsescu: Era necesară o întâlnire/ De ce nu a anunțat-o

În contextul întâlnirii de vineri cu Ilie Bolojan, Simina Tănăsescu a răspuns, pentru sursa citată: ”Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca, din toată clădirea de 5-6 etaje, să fie alocate una, două încăperi - spații- și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, corespondență, altele se pot rezolva telefonic, dar aceste aspecte legate de care, unde și cum - pentru acestea trebuie să discuți”. Întrebată dacă a cerut întâlnirea cu premierul interimar, a afirmat: ”Nu, n-am cerut-o în mod particular, am adresat o întrebare la Secretariatul General al Guvernul, dar era necesară o întâlnire”. Cu privire la lipsa transparenței - de ce nu a fost anunțată public întâlnirea, președinta CCR a susținut că ”ședința Guvernului în care s-a aprobat acest lucru a fost una extraordinară, iar între momentul în care s-a terminat ședința de Guvern și momentul în care a avut loc întâlnirea nu știu dacă a trecut mai mult de o oră, o oră și ceva, fizic nu aveam când să anunț”.

De ce vineri? Care a fost urgența întâlnirii cu Ilie Bolojan

Simina Tănăsescu mai afirmă că situația ”foarte constrângătoare” în care se află CCR nu datează de o zi - două, ci de un an, devenind ”extrem de acută de la începutul lunii august, iar Hotărârea de Guvern s-a adoptat în acea zi”. Considerând că ”urmează repartizarea spațiilor, o repartizare a spațiilor deja realizată mai greu să fie după aceea întoarsă din drum”, Simina Tănăsescu spune că s-a întâlnit vineri cu premierul strict în acest scop. Întrebată dacă spune direct că nu a avut nicio secundă loc vreo discuție despre deciziile CCR, de astăzi, aceasta a râs spunând că a făcut deja afirmația de două ori în scris. ”Nu am discutat nimic despre dosare” mai afirmă Simina Tănăsescu.

Despre demisia sa, spune că nu a luat-o niciodată în considerare.