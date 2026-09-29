Călin Georgescu află astăzi dacă va fi arestat. Decizia, anunțată în acest articol / Update

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea de Apel București judecă, marți, contestația procurorilor DIICOT față de decizia Tribunalului București de a respinge cererea de arestare preventivă formulată pe numele lui Călin Georgescu.

Aflați în acest articol decizia Curții de Apel București!

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Ora 10:25 Judecătoarele de la Curtea de Apel București, în pronunțare.

Călin Georgescu a plecat din sala de judecată și din instituție. Și-a salutat fanii care care îl așteptau pe scările instanței.

La Curtea de Apel București se află mai mulți jandarmi de intervenție ai Brigăzii Speciale și câțiva fani ai lui Călin Georgescu.

Judecătorii care vor decide dacă Georgescu este sau nu arestat 30 de zile sunt Violeta-Elena Ashemimry-Georgescu, care este președinta completului, și Cristina Grecu.

Ora 09:15 - Călin Georgescu a ieșit din sala de ședință, dar nu a oferit declarații! Ulterior, a intrat din nou!

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Amintim că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore la începutul săptămânii trecute. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Apoi, Tribunalul București a hotărât ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aceeași măsură preventivă a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Cine a provocat declanșarea anchetei

Ancheta procurorilor a fost declanșată în urma plângerii depuse de omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro. Conform declarațiilor sale, acesta l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Ulterior, fostul candidat i-ar fi propus să participe la o afacere cu metale prețioase.

Pentru derularea afacerii ar fi fost necesară obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul său, i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena ca fiind un reprezentant al unei bănci din Elveția.

În vederea obținerii creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut plata unei garanții de un milion de euro. Potrivit procurorilor, 100.000 de euro din această sumă ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. Astfel, ar fi fost prezentat inclusiv un plan privind cheltuielile.

Răzvan Leu afirmă că nu a reușit să recupereze suma de 1,1 milioane de euro oferită drept garanție

Apoi, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, ca urmare a promisiunii că valoarea creditului ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro. Împrumutul nu a mai fost acordat. Mai mult, Răzvan Leu susține că nu a reușit să recupereze suma de 1,1 milioane de euro oferită drept garanție.

După decizia Tribunalului București, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia. Măsura a fost dispusă în vederea recuperării prejudiciului.

Călin Georgescu și dorința de a cumpăra o vilă de 1 milion de euro în Toscana

Călin Georgescu s-ar fi pregătit să ceară azil politic în Italia. Procuroii susțin că conversațiile / stenogramele apărute indică pregătiri pentru o posibilă sustragere de la urmărirea penală sau judecată. El ar fi intenționat să își cumpere o vilă de peste un milion de euro în Toscana.