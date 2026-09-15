Calculator online pentru dosarele din instanțe: CSM lansează platforma care arată timpul de așteptare până la primul termen

Justiție. Foto: Unsplash

Consiliul Superior al Magistraturii a activat marți, 15 septembrie, un instrument digital prin care oricine poate afla cât timp trece din clipa în care depune o cerere de chemare în judecată până când dosarul ajunge pe masa unui complet.

Noua aplicație funcționează pe site-ul instituției și calculează timpii de așteptare în funcție de aglomerația și schema de personal din fiecare tribunal sau judecătorie. Reprezentanții magistraților susțin că plafonarea volumului zilnic de muncă nu blochează accesul la justiție, dar oprește practica ședințelor maraton cu zeci de cauze înghesuite în câteva ore.

Sistemul răspunde unei probleme vechi din instanțe: magistrații primesc teancuri uriașe de dosare pe care nu apucă fizic să le aprofundeze, iar justițiabilii așteaptă ore în șir pe holuri pentru câteva minute în fața completului.

Cum funcționează estimarea?

Interfața pusă la dispoziția publicului permite oricărui cetățean sau avocat să verifice situația operativă dintr-o anumită instanță înainte sau imediat după înregistrarea acțiunii.

„Oricine va cunoaşte orientativ cât ar putea dura până când un dosar nou este repartizat unui complet de judecată. Instrumentul de pe această pagină oferă o estimare a perioadei până la repartizare, pe baza situaţiei actuale. Mecanismul este aplicabil începând cu data de 15 septembrie”, se precizează în comunicatul CSM, citat de Agerpres.

Reprezentanții CSM arată că măsura urmărește calitatea actului de justiție, astfel încât judecătorul să aibă răgazul necesar să citească probele, nu doar să bifeze dosare pe bandă rulantă: „Atunci când numărul cauzelor programate în aceeaşi şedinţă este foarte mare, timpul care poate fi acordat fiecărui dosar se reduce, iar sălile de judecată devin aglomerate. Corelarea fluxului de cauze noi cu capacitatea efectivă a instanţei urmăreşte menţinerea unor condiţii în care fiecare cauză să poată fi judecată cu atenţia cuvenită”.

Ce se întâmplă cu urgențele și dosarele penale

Pentru a risipi temerile privind eventuale blocaje în dosare sensibile, CSM spune că actele continuă să fie preluate la registratură exact în ziua în care sunt depuse: „Orice cerere se înregistrează la data depunerii, iar cauzele prioritare şi cele excluse se repartizează în ziua înregistrării. Ceea ce se corelează cu capacitatea instanţei este momentul repartizării cauzei către un complet de judecată, nu dreptul cetăţeanului de a se adresa instanţei”.

Dacă într-o zi volumul de dosare depășește norma de lucru calculată pentru secția respectivă, alocarea automată se amână pentru zilele următoare și se va respecta rotația aleatorie: „Atunci când numărul cauzelor depăşeşte capacitatea disponibilă pentru o anumită categorie, repartizarea unor dosare poate avea loc ulterior, cu respectarea regulilor stabilite prin procedura aplicabilă. Cauzele prioritare şi cele excluse de la aplicarea mecanismului se repartizează de îndată unui complet de judecată. Mecanismul se aplică cu respectarea transparenţei, a predictibilităţii, a liberului acces la justiţie şi a repartizării aleatorii a cauzelor”.