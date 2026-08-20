Foto Poliția Română - Deținut evadat în Baia Mare, căutat toată noaptea cu drone cu termoviziune. Unde a fost văzut ultima dată

Un deţinut aflat la muncă pe un şantier din Baia Mare a evadat şi este căutat poliţişti, care au folosit inclusiv drone dotate cu camere de termoviziune pe parcursul nopții. Bărbatul executa o pedeapsă pentru furt calificat.

Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost căutat toată noaptea în pădurea de lângă cartierul Ferneziu din Baia Mare. Este locul unde a fost văzut pentru ultima dată, fiind surprins de camerele de supraveghere din Baia Mare. Polițiștii au folosit inclusiv drone cu termoviziune pentru a-l localiza, dar fără succes până în acest moment.

Ce semnalmente are deținutul evadat

"La momentul părăsirii punctului de lucru, persoana în cauză purta îmbrăcăminte tip sport, respectiv pantaloni de culoare mov închis şi tricou negru, iar ca semnalmente aceasta era tunsă scurt şi purta barbă (...)

În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse de îndată măsuri specifice, fiind sesizate Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, Poliţia locală Baia Mare, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi Judecătorul de Supraveghere a privării de libertate. Totodată, s-a procedat la alarmarea personalului unităţii şi constituirea de echipe de căutare formate din poliţişti de penitenciare", a transmis Norbert Borgyos.

Conform sursei citate, deţinutul M.D.C, în vârstă de 28 ani, încarcerat în Penitenciarul Baia Mare, clasificat în regim semideschis, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani şi 7 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, a părăsit nejustificat punctul de lucru exterior cu supraveghere, unde desfăşura activităţi lucrative necalificate.

Totodată, conducerea penitenciarului a început o anchetă administrativă, cu scopul stabilirii circumstanţelor exacte ce au condus la producerea evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

"Părăsirea punctului de lucru este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani", a mai precizat Norbert Borgyos.

În context, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş au fost informaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani, privat de libertate, ar fi părăsit un punct de lucru exterior fără încuviinţare.

Apel către cetățeni

"Persoana căutată este Moldovan Dorel Dorin, domiciliat în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului. Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acesteia", a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

În apelul public adresat cetăţenilor, poliţia a rugat persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112