Accident grav în București: O mașină a intrat în pietoni. Mama, de 29 de ani, a murit pe loc! Copilul și bunica, în stare gravă, la spital

Accident București/19 august

O familie a fost distrusă de un moment de neatenție. Șoferul unei basculante a lovit în plin un grup de pietoni, format din copil, mamă și bunică. Mama, de 29 de ani, nu a mai avut nicio șansă. Bunica și copilul sunt în stare gravă.

UPDATE: Conform Digi24, persoanele au fost lovite de un camion în timp ce se aflau pe trecerea de pietoni. Șoferul ar fi declarat agenților de la Poliția Rutieră că nu le-a văzut. Mama copilului, în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc, iar copilul și bunica au fost duși în stare gravă la spital.

Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 13:55 și s-a produs pe Șoseaua Gării Cățelu. Șoferul, un bărbat în vârstă de 43 de ani, circula dinspre Drumul Între Tarlale către Șoseaua Pantelimon. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, autoturismul a lovit trei pietoni.

În urma impactului, unul dintre pietoni, în vârstă de 29 de ani, a murit. Celelalte două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

”Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Gării Căţelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Şos. Pantelimon, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat trei pietoni. În urma accidentului de circulaţie, un pieton în vârstă de 29 de ani şi-a pierdut viaţa, iar ceilalţi doi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale”, a informat Brigada Poliţiei Rutiere.

În urma accidentului, sunt restricţii de circulaţie pe Şos. Gării Căţelu, pe ambele sensuri de deplasare.