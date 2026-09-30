Unde ajung mașinile din București, parcate neregulamentar

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Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat un nou amplasament pentru mașinile staţionate sau parcate neregulamentar care vor fi ridicate.

Consilierii generali ai Capitalei au adoptat, în şedinţa de miercuri, 30 octombrie, un proiect conform căruia vehiculele staţionate sau parcate neregulamentar în zona centrală a Bucureștiului vor fi ridicate şi ulterior depozitate pe terenul din Splaiul Unirii nr. 176.

Proiectul vine după ce, în luna iunie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat înfiinţarea şi organizarea serviciului public de ridicare, transport, depozitare şi eliberare (RTDE) a vehiculelor parcate neregulamentar. Acest serviciu a fost delegat Companiei Municipale Parking, însă nu a fost identificat şi pus la dispoziţia operatorului un imobil care să asigure funcţia de depozit RTDE, transmite Agerpres.

Cum este justificată alegerea acestui teren

În acest scop a fost identificat terenul situat în Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, având suprafaţa de 40.227 de metri pătraţi din acte şi 25.579 de metri pătraţi măsurată. Imobilul reprezintă proprietatea Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar. Alegerea amplasamentului este justificată de proximitatea faţă de inelul central şi de legătura directă cu arterele principale, se arată în documentele ataşate proiectului.

Locul respectiv permite asigurarea capacităţii de minimum 250 de vehicule. Operatorul va suporta costurile de amenajare, autorizare, pază, utilităţi, întreţinere şi exploatare.

Dispozițiile de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar vor putea fi întocmite și în format electronic

Printr-un alt act normativ, CGMB clarifică regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar, pentru a delimita "fără echivoc" competenţele Primăriei Capitalei şi ale sectoarelor şi pentru a delimita expres zonele în care sectoarele desfăşoară activităţile reglementate.

O altă propunere prevede posibilitatea întocmirii în format electronic a dispoziţiei de ridicare, a fişei vehiculului şi a procesului-verbal, precum şi informarea dispeceratului competent după efectuarea ridicării.

Taxe de la 1000 lei în sus pentru recuperarea mașinilor ridicate

Reamintim că potrivit regulamentului privind ridicarea maşinilor parcate neregulamentar în Capitală aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în luna iulie, şoferii vor trebui să plătească cel puţin 1000 de lei pentru recuperarea vehiculelor.

Tarifele anunțate: 1.000 de lei pentru o operațiune completă în primele 24 de ore (400 ridicare, 300 transport, 300 depozitare și eliberare), apoi 150 de lei pe zi de depozitare.

Reguli care îi protejează pe șoferi

La începutul lunii iulie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a anunțat și mai multe reguli, menite să-i protejeze pe șoferii din Capitală:

mașina nu se ridică dacă în ea sunt vizibile persoane sau animale,

fiecare intervenție se documentează foto și video și intră într-un registru electronic,

dacă ajungi la mașină înainte de plecarea platformei, plătești doar ridicarea - 400 de lei,

eliberarea funcționează 24/7, cu maximum 30 de minute la ghișeu.

Lipsa locurilor de parcare în București, o problemă reală

Lipsa locurilor de parcare în București sunt o problemă reală, așa că mulți șoferi s-ar putea trezi în situația în care mașinile le sunt ridicate pentru că parchează în locuri nepermise.

De altfel, reamintim că potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) la începutul lunii aprilie, toate facilitățile pentru parcarea gratuită au fost suspende, exceptând cele a mașinilor electrice, care vor mai beneficia de această gratuitate până la sfârșitul anului 2027. Decizia a venit după o perioadă de mai mulți ani în care atât mașinile electrice, cât și cele hibride au beneficiat de parcare gratuită.

Potrivit datelor din 2025, Capitala avea un milion și șapte sute de mii de mașini înmatriculate, iar numărul crește cu aproximativ 10.000 pe an. La acestea se adaugă alte 300.000 de vehicule care intră zilnic din Ilfov și județele limitrofe. În total, două milioane de mașini într-un un oraș care anul trecut avea doar 217.000 de locuri de parcare de reședință. Matematica este simplă: un loc de parcare la opt mașini.