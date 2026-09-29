Irina, fost soție a lui Gheorghe Moldovan, vinovată de moartea arbitrului? Răspunsul unui psiholog: Externalizarea vinei, mecanismul folosit până la final

Psihologul Tatiana Granciuc a analizat comportamentul lui Gheorghe Moldovan înainte de a-și pune capăt zilelelor și a da vina public pe soția sa pentru gestul extrem ales de el.

Moartea arbitrului Gheorghe Moldovan, în vârstă de 30 de ani, găsit împușcat luni, 28 septembrie, după ce cu o zi înainte anunțase pe TikTok că își va pune capăt zilelor din cauza conflictelor cu soția sa, Irina, cu care se afla în proces de divorț, a șocat atât Republica Moldova, cât și România. Înainte de a se împușca, bărbatul postase pe rețelele sociale mai multe filmări în care dădea vina pe soția sa pentru gestul ce avea să urmeze, iar în unul dintre videoclipuri chiar îi ruga pe cei dragi să le spună celor trei fetițe pe care le-a lăsat acum orfane, atunci când vor crește, că mama lor l-a ucis.

Tot el, într-un interviu mult mai vechi spunea că a crescut fără tată și că "face tot efortul ca fetele lui să se bucure de dragostea unui tată". Astăzi, cele trei fetițe nu numai că au rămas fără dragostea lui, ci au rămas orfane de un părinte.

După moartea lui Gheorghe Moldovan și acuzațiile lansate de acesta la adresa soției sale, Internetul s-a împărțit în două. Unii dintre internauți dau vina pe Irina pentru moartea arbitrului, alții pe familia bărbatului, care ar fi trebuit să observe schimbările apărute în comportamentul lui.

Psihologul Tatiana Granciuc: Nu cred că Gheorghe Moldovan este victimă în acest caz

În acest context, psihologul Tatiana Granciuc a venit cu o analiză, după ce a fost întrebată în mediul online dacă Irina este sau nu cea vinovată de sinuciderea lui Gheorghe Moldovan.

"Eu nu cred nici pentru o secundă că Irina, fost soție a lui Gheorghe Moldovan este vinovată de ceea ce s-a întâmplat. Ba mai mult decât atât, nu cred că Gheorghe Moldovan este victimă în acest caz și vă voi spune de ce, dar vreau să știți că înainte să fac acest video, am citit sute de comentarii, am urmărit tot ce s-a făcut public, deci m-am documentat. Am vorbit în privat cu oameni care l-au cunoscut personal pe Gheorghe Moldovan și am ascultat inclusiv live-ul lui Vasile Filat, fostul său pastor, care l-a cunoscut personal pe Gheorghe.

Și atunci când eu, în calitate de psiholog, pun toate lucrurile astea cap la cap, văd cu totul o altă poveste decât cea pe care o vedeți voi. Să luăm lucrurile pe rând. Foarte mulți dintre voi scrieți în comentarii și spuneți că Gheorghe Moldovan era un om extraordinar, era carismatic, ajuta oamenii, era un antrenor foarte implicat, foarte bun.

"Așa sunt practic toți abuzatorii în societate. Par oameni foarte buni"

Da, vă cred, așa sunt practic toți abuzatorii în societate. Par oameni foarte buni. Voi credeți că un om abuziv umblă prin societate cu o pancartă pe care scrie eu sunt abuzator? Nu. Un om poate fi extrem de carismatic în societate și extrem de diferit între cei patru pereți la el acasă. Tocmai de asta când o femeie începe să vorbescă despre ce trăiește acasă, ceilalți cred că așa ceva este imposibil și nu o cred. Îl văd un om extraordinar. Da, cu tine, dar tu nu ai trăit cu el.

Inclusiv Vasile Filat, fostul său pastor spune că Gheorghe Moldovan era carismatic, dar că cei care l-au cunoscut mai îndeaproape știau despre problemele lui grave de comportament. A vorbit acolo despre infidelitate, despre defăimare, despre comportament nerespectuos față de soție și despre un lucru foarte important, a spus că Gheorghe niciodată nu își recunoștea vina și păcatele, niciodată. Mereu erau vinovați toți ceailalți, numai nu el.

"Eu voi muri, dar tu ești vinovată. Exact acest mecanism îl vedem până la final"

Voi observați mecanismul din spate? Asta se numește extrenalizarea vinei. Eu fac ceva, dar responsabilitatea o pun pe altcineva, iar când un adult funcționează așa, aici vorbim despre infantilism emoțional și despre o lipsă de asumare. Când toată lumea din jurul tău este vinovată și tu niciodată nu ești, asta ridică niște semne mari de întrebare despre personalitatea ta.

Eu voi muri, dar tu ești vinovată. Eu iau o decizie, dar altcineva trebuie să răspundă. Exact acest mecanism îl vedem până la final.

Da, Irina a ales să divorțeze și ea avea tot dreptul. O femeie nu este obligată să rămână lângă un bărbat pentru că el suferă dacă ea pleacă. Nu este obligată să îl mai iubească, să îl ierte la nesfârșit sau să se întorcă acolo unde nu îi este bine. Nimeni nu este proprietetea numănui. (...) Chiar dacă această femeie i-ar fi spus că vrea ca el să dispară din viața ei... Voi vă dați seama câte a trăit ea până când a ajuns să spună asta? În plus, chiar dacă spun cuiva că vreau să dispară din viața mea asta nu înseamnă că îi spun să se sinucidă", a spus psihologul Tatiana Granciuc, într-un video postat pe pagina ei de TikTok.