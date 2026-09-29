Întrebare de 1000 de puncte pentru Siegfried Mureșan. Așa vrea să fie premier?! Lovitură pentru românii din diaspora

Mureșan

Românii din diaspora reprezintă „motorul economic al României”.

Cu toate acestea, premierul Siegfried Mureșan pare că vrea să-i ignore. Dovadă este propunerea din programul de guvernare de a trece Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) la Secretariatul General al Guvernului.

Gheorghe Cârciu, europarlamentar PSD, a spus pentru Stiridiaspora.ro, că măsura ar încetini activitatea instituției și ar reduce numărul proiectelor pentru românii din străinătate.

Românii din diaspora au trimis, într-un singur an, 11 miliarde de euro prin sistemul bancar și cel puțin încă 11 miliarde de euro direct. Dar cui îi pasă? Cel puțin nu celui care crede că va ajunge premierul României. Românii din diaspora ar fi avut nevoie oricum de mai mult de atât. Ar fi avut nevoie chiar de un minister din moment ce am ajuns să avem o Românie în afara granițelor.

„Domnul Mureșan, ca să nu-i pocesc numele, nu știe că acest departament a fost deja la Secretariatul General al Guvernului și în 2021/2022 a recuperat personalitatea juridică și a reușit să funcționeze, așa cum trebuie să funcționeze un departament, cu bune și cu rele, pentru că cu siguranță nu funcționează perfect. Dar dacă îl ducem înapoi la Secretariatul General al Guvernului, înseamnă să mai stăm pentru fiecare semnătură câte două, trei săptămâni, așa cum se întâmpla odată. Domnul Mureșan nu știe, pentru că nu e informat, el era în alte țări atunci când nu funcționa acest departament. Acum a făcut el revoluție, că îl duce la Secretariatul General al Guvernului. În loc să-l facă minister, așa cum ne-am propus de fiecare dată, dar n-am reușit. Ca să aibă vizibilitate mai mare vis-a-vis de autoritățile din afara granițelor”, a zis Gheorghe Cârciu pentru Stiridiaspora.ro.

Care ar fi efectul pentru românii din diaspora

Întrebat ce efect ar avea schimbarea pentru diaspora, Gheorghe Cârciu a răspuns: „Mai puține proiecte, mai multă pierdere de timp”.

„Efectul ar fi mai puține proiecte, mai multă pierdere de timp dacă trece la Secretariatul General al Guvernului, pentru că atunci depind direct de semnăturile din Secretariatul General al Guvernului. Departamentul astăzi are direcție juridică, direcție economică, funcționează de sine stătător. Cu alte cuvinte, trecem înapoi la epoca de piatră. Astăzi este sub coordonarea directă a Premierului. Domnia sa vrea să se debaraseze de acest lucru, să-l dea la Secretariatul General al Guvernului. Eu cred că i-a dat cu virgulă A.I.-ul când a făcut programul de guvernare.

Departamentul din 2022 funcționează și cu real sprijin pentru românii din afara granițelor. Și asta o pot mărturisi românii care trăiesc afară.

Domnia sa să ne spună în câte comunități a fost, de când este om politic, în afara granițelor? Ca să să ia temperatura, să știe, să cunoască nevoile românilor. Asta ar fi întrebarea. Pentru că nu poți să-ți dai cu părerea despre ceva despre care habar nu ai. Decât dacă te inspiri din A.I”, a mai zis Gheorghe Cârciu.

„Dacă vrea voturile PSD, poate trebuia să ne consulte înainte să vorbească despre diaspora”

Gheorghe Cârciu, actual europarlamentar PSD, a condus acest departament și cunoaște îndeaproape problemele românilor din diaspora. A spus că i s-ar fi părut normal ca Siegfried Mureșan să se consulte și cu PSD, mai ales că Gheorghe Cârciu este chiar președinte PSD Diaspora.

„Eu sunt un om care a condus acest departament, care cunoaște domeniul respectiv. Poate ne consultă și pe noi. Sunt președinte PSD Diaspora. Dacă vrea voturile PSD, poate trebuia să ne consulte înainte să vorbească despre diaspora. În afară să ne scuipe pe noi și să ne arate cât suntem de nepregătiți n-a făcut nimic în tot acest proces de campanie de a instala un guvern.

Mureșan n-a fost acasă. E în lumea lui. Noi discutăm de cinci ani de un viitor minister pentru românii din afara granițelor, cu atribuții depline, să reprezinte românii din afara granițelor și el vine și spune că ar trebui trecut la Secretariatul General al Guvernului, care mai are în subordine 15 astfel de instituții sau mai multe.

Vrea să-i diminueze importanța și potențialul pentru a sprijini românii din afara granițelor. Pentru că asta își doresc”, a mai zis Gheorghe Cârciu.

Europarlamentarul PSD are și o întrebare-grea pentru Siegfried Mureșan:

„Dar întrebarea veridică pentru el este următoarea: câte comunități din afara granițelor a vizitat domnul Mureșan de când face parte din Parlamentul European, unde și care sunt acestea?”

În orice caz, nu contează dacă programul de guvernare e făcut cu inteligență artificială! De fapt, aici nu e vorba că ai încredere într-o inteligență, artificială sau nu. Problema este că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan nu dovedește niciun fel de inteligență, indiferent de cine l-a făcut.