E.S. Adrian Zuckerman, sfat pentru studenții Universității Româno-Americane: „Nu așteptați pur și simplu viitorul. Construiți-l”

Imagine cu Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București. Foto: Agerpres

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, președinte al Alianței Româno-Americane, le-a vorbit studenților Universității Româno-Americane la deschiderea anului universitar 2026-2027.

E.S. Adrian Zuckerman, mesaj pentru studenți: „Căutați adevărul și nu vă mulțumiți cu mediocritatea”

Adrian Zuckerman le-a transmis studenților să pună sub semnul întrebării ceea ce li se spune, să își păstreze principiile atunci când nu îi privește nimeni și să își construiască propriul viitor, în loc să aștepte ca acesta să vină de la sine, potrivit Alianta News.

Zuckerman i-a îndemnat pe studenți să rămână curioși, să aibă curajul de a pune întrebări și să nu piardă niciodată din vedere persoana care vor să devină.

„Facultatea ar trebui să fie distractivă”, le-a spus fostul ambasador studenților, încurajându-i să cunoască cât mai mulți oameni noi, să învețe de la colegii și profesorii lor și să îi asculte pe cei care văd lumea diferit: „Mergeți și descoperiți lumea. Faceți-o a voastră. Puteți să o faceți!”, a mai spus el.

Zuckerman i-a îndemnat pe studenți să gândească critic și să nu le fie niciodată rușine să spună că nu înțeleg ceva: „Întrebați-vă: De ce facem lucrurile în felul acesta? Există o modalitate mai bună? Este adevărat? Care este sursa? Care sunt faptele? Căutați adevărul. Și nu vă mulțumiți cu mediocritatea”.

Fostul ambasador le-a spus studenților că nu fiecare dintre ei va ști încă la ce poate excela și că este perfect normal. I-a încurajat să folosească anii de facultate pentru a explora, a experimenta, a-și asuma riscuri și a încerca lucruri pe care nu le-au mai făcut niciodată: „Și descoperiți ceea ce vă inspiră”.

Zuckerman a pus accent și pe importanța caracterului, afirmând că realizarea personală nu ține doar de talent sau ambiție: „Este vorba și despre caracter. Faceți ceea ce este corect, nu doar ceea ce este mai ușor, mai convenabil sau mai popular”, a mai spus el.

Adrian Zuckerman: Studenții să aibă curaj

El i-a îndemnat pe studenți să aibă curajul de a face ceea ce este corect chiar și atunci când este dificil, când nimeni nu îi privește și chiar și atunci când sunt singuri: „La sfârșitul zilei, fiți mândri de persoana pe care o vedeți în oglindă”.

Adrian Zuckerman le-a mai transmis studenților că ei reprezintă, oriunde vor merge, familiile lor, universitatea și țara: „Voi sunteți viitorul României și, poate, în timp, viitorul lumii”.

Fostul ambasador a vorbit și despre îndoiala cu care studenții se vor întâlni de-a lungul drumului. Atunci când cineva le spune că ceva nu poate fi făcut, el i-a îndemnat să nu creadă automat acest lucru: „Pur și simplu, ceilalți nu își pot imagina de ce sunteți cu adevărat capabili. Nu permiteți ca limitele altcuiva să devină limitele voastre”.

„Nu așteptați pur și simplu viitorul. Construiți-l”

În final, E.S. Zuckerman le-a reamintit studenților că se află la început de drum și că au timp să învețe, să facă greșeli, să își schimbe direcția și să descopere de ce sunt capabili: „Așadar, nu așteptați pur și simplu viitorul. Construiți-l.”

El i-a îndemnat să își construiască viitorul prin întrebările lor, prin ideile lor, prin curaj și prin caracter, în sala de curs, în comunitățile lor și în fiecare decizie pe care o iau atunci când nu îi privește nimeni.

„Sunteți capabili de lucruri extraordinare. Dar capacitatea devine realizare numai atunci când acționați”, a punctat acesta.

Mesajul său pentru studenți a fost unul simplu: „Fiți curajoși. Fiți curioși. Fiți buni. Munciți din greu. Continuați să învățați. Și fiți cea mai bună versiune a voastră, nu cândva în viitor, ci începând de astăzi”, a spus el.

În încheiere, Adrian Zuckerman le-a transmis studenților să facă primul pas și să nu uite că viitorul lor nu este ceva ce pur și simplu li se întâmplă: „Este ceva la a cărui creare contribuiți”.