Explozie la fabrica de armament din Sadu. Un angajat al Uzinei Mecanice a fost rănit

O explozie, foto ilustrativ/Foto: Unsplash

Un angajat în vârstă de 54 de ani al Uzinei Mecanice Sadu a fost rănit, joi dimineață, în urma unei explozii produse în atelierul de pirotehnică al fabricii de armament.

O explozie a avut loc, joi dimineață, la Uzina Mecanică Sadu, în urma căruia un angajat de 54 de ani a fost rănit. Deflagrația s-a produs din cauza unui furtun montat în zona pirotehnică, la fabricarea explozivilor de inițiere, conform reprezentanților uzinei, citați de presa locală.

Incidentul a avut loc la ora 08:30, în atelierul de pirotehnică al uzinei, unde salariatul lucra la fabricarea explozivilor de inițiere. „Un salariat care lucrează în zona Pirotehnică, la fabricarea explozivilor de inițiere, a fost rănit azi în incinta atelierului respectiv din cadrul UM SADU, în timpul lucrului. Salariatul fabrica explozivi de inițiere, în momentul în care un furtun montat în vederea golirii vasului de precipitare a explodat, rănindu-l”, a declarat Ramona Borcan, purtător de cuvânt al UM Sadu.

Bărbatul, transportat la spital

În urma exploziei, angajatul a suferit arsuri de gradul I, leziuni post-explozie cu schije la nivelul membrelor inferioare și superioare, toracelui, abdomenului și feței (leziuni superficiale în această ultimă zonă), precum și o fractură la piciorul drept. Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Conducerea uzinei a raportat evenimentul la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, inspectorii de muncă urmând să se deplaseze la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Angajatul rănit ocupă funcția de reglor, are 54 de ani și o vechime de 21 de ani în cadrul uzinei, potrivit sursei citate anterior.

Reprezentanta UM Sadu a mai precizat că zona în care a avut loc deflagrația este una cu risc ridicat. Suflul exploziei a fost suficient de puternic încât a provocat și spargerea unui geam. Cu toate că în atelier se aflau și alți angajați la momentul incidentului, aceștia nu au fost răniți, fiind înregistrată o singură victimă.

Acesta nu este primul accident de muncă cu victime petrecut în zona pirotehnică a uzinei. Un incident asemănător s-a mai produs cu un an în urmă, însă victima de atunci a suferit doar răni superficiale.

Explozii la fabricile de armament și muniție se înregistrează des și în afara țării. În luna august, s-a produs o explozie puternică, urmată de mai multe deflagrații, la un depozit de muniții al companiei bulgare EMCO.

În aceeași lună, un incident similar a avut loc și în Italia.