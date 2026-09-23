"Fir întins pentru ajutor". Concurs de pescuit în scop caritabil la Balta Zătun - Galați

Un gest caritabil organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – Sucursala Galați, în parteneriat cu Consiliul Județean Galați va avea loc pe Balta Zătun din Galați.

Pe 26 septembrie, la Balta Zătun, va avea loc cea de-aVI-a ediție a concursului caritabil "Fir întins pentru ajutor", organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – Sucursala Galați, în parteneriat cu Consiliul Județean Galați.

Ne alăturam unei cauze care are nevoie de sprijin și solidaritate. Evenimentul va fi dedicat Gabrielei, o fetiță de doar 5 ani, care se confruntă cu epilepsie focală și întârzieri de dezvoltare motorie și care are nevoie de susținere pentru a-și continua recuperarea.

La Balta Zătun va fi o zi pentru întreaga familie, cu pescuit, activități pentru copii și timp petrecut împreună, într-o atmosferă relaxată și plăcută.

În același timp, la Balta Zătun va fi amplasată o urnă pentru donații. Cei care doresc să o sprijine pe Gabriela vor putea contribui la continuarea procesului ei de recuperare și la șansa de a reveni, pas cu pas, la o viață cât mai normală.

Fiecare gest contează. Fiecare donație înseamnă ajutor, speranță și o șansă în plus pentru Gabriela, a anunțat Costel Fotea.