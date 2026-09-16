MAE „urmărește îndeaproape” situația clasei cu predare în limba română din localitatea ucraineană Cartal. Drepturile minorității, în centrul dialogului bilateral

Elevi români într-o școală din Ucraina. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Ministerul Afacerilor Externe urmărește îndeaproape situația clasei I cu predare în limba română din localitatea ucraineană Cartal.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri că urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ministerul adaugă că alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare.

MAE, demersuri pentru clasa cu predare în limba română din Cartal

Mesajul este transmis în contextul situaţiei în care se află clasa I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), Ucraina, iar ministerul român afirmă că a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificare şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii şcolare în limba română.

„Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale.

Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate”, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Ministerul menţionează că, în această vară şi în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunităţi din regiune pentru dialog direct cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu autorităţile locale.

„Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”, transmite MAE, potrivit Agerpres.

Drepturile minorității române, discutate la nivel guvernamental

În iulie 2024, România și Ucraina au semnat Acordul privind cooperarea în domeniul securității, document prin care Kievul și-a reafirmat angajamentul de a continua reformele necesare pentru integrarea europeană. Protejarea drepturilor minorităților naționale face parte din criteriile europene pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească în procesul de aderare.

De precizat este faptul că subiectul protejării drepturilor minorităților românești din Ucraina se află de mai mult timp pe agenda oficialilor din țara noastră. Anul trecut, premierul Ilie Bolojan anunța că a discutat cu omologul său ucrainean despre această temă și despre „necesitatea unui dialog deschis și eficient” în ceea ce privește comunitățile de români din Ucraina. Discuția venea pe fondul reformei învățământului liceal din Ucraina, care prevedea reorganizarea rețelei de licee și concentrarea claselor 10-12 într-un număr mai redus de instituții.

Reorganizarea liceelor și îngrijorările comunității românești

În regiunea Cernăuți, planurile au stârnit îngrijorări în comunitatea românească, întrucât mai multe unități de învățământ cu predare în limba română ar urma să funcționeze ca gimnazii pentru clasele 1-9, în timp ce clasele de liceu ar fi concentrate în mai puține instituții, ceea ce, potrivit reprezentanților comunității, ar putea obliga unii elevi să parcurgă distanțe mai mari pentru a continua studiile în limba maternă.

În august 2025, MAE de la București reafirma sprijinul pentru păstrarea și promovarea limbii române în comunitățile românești din afara țării, în timp ce problema drepturilor minorității române din Ucraina rămânea pe agenda dialogului bilateral.

În martie 2026, președintele Volodimir Zelenski a anunțat, la București, instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august. Cu aceeași ocazie, Zelenski a precizat că România și Ucraina au discutat inclusiv problemele privind educația comunității românești din Ucraina și că cele două părți sunt pregătite să continue dialogul pe această temă.

În mai 2026, la o nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan, Zelenski a menționat că Ucraina a ținut cont de propunerile comunității românești în ceea ce privește organizarea procesului educațional.

Amintim că, în octombrie 2023, autoritățile ucrainene au decis înlocuirea în documentele oficiale a termenului „limba moldovenească” cu „limba română”.