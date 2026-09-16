Pompierii români se întorc din Grecia. 120 de pompieri au ajutat la stingerea incendiilor din august până acum

Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Cei 120 de pompieri români care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia se întorc în România.

"Astăzi, ultimul schimb își încheie misiunea și pornește spre casă, după ce a dus mai departe, în Grecia, experiența și spiritul de solidaritate ale pompierilor români.

De la începutul lunii august, 120 de pompieri, în trei schimburi (fiecare schimb câte două săptămâni), au fost prezenți în apropierea Atenei, în localitatea Nea Makri, alături de pompierii greci, pregătiți să intervină în sprijinul comunităților amenințate de incendiile de vegetație.

Pe întreaga perioadă a misiunii, modulul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfășurat activități de monitorizare și intervenție pentru limitarea și lichidarea incendiilor izbucnite pe teritoriul Greciei, în zonele stabilite de autoritățile elene.

Fiecare dintre colegii noștri și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate și profesionalism, departe de familie și de cei dragi, dar cu gândul la oamenii pe care îi puteau ajuta.

Vă mulțumim pentru fiecare zi în care ați fost la datorie, pentru efortul depus și pentru felul în care ați reprezentat România!

Mulțumim colegilor pompieri greci pentru colaborare și pentru încrederea acordată pe parcursul acestei misiuni", a transmis IGSU pe Facebook.

O lună şi jumătate în misiune

În perioada 1 august – 15 septembrie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a participat în Grecia cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, în cadrul programului de pre-poziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

"Programul de asistență, finanțat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Europa, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Acesta face parte din noua politică a UE pentru prevenirea și limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei și a reunit, în acest an, pe teritoriul Republicii Elene, echipaje operative din România, Cehia, Franța și Moldova", mai transmite IGSU.