Update: Au fost chemaţi la Cotroceni / Fermierii, a doua zi în Piaţa Victoriei. Unii au dormit pe trotuare şi în parc

Imagine ilustrativă, Sursa: Agerpres

Fermierii rămân şi miercuri în Piaţa Victoriei, după protestele violente de marţi, 15 septembrie.

Update: Reprezentanţii fermierilor au fost chemaţi la Palatul Cotroceni pentru a prezenta lista revendicărilor consilierilor preşedintelui Nicuşor Dan.

Update: Miercuri, 16 septembrie, la ora 13:00, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, va susţine o conferinţă de presă, în contextul protestelor fermierilor din Piaţa Victoriei.

Update: Fermierii rămaşi în Piaţa Victoriei anunţă că aşteaptă răspunsul Guvernului în ceea ce priveşte lista de revendicări, dar şi că se delimitează de instigatori.

Aceştia transmit că nu au venit să se lupte cu jandarmii, ci să îşi apere drepturile. Conform B1TV, fermierii spun că vor rămâne în Bucureşti atât cât este necesar pentru ca doleanţele lor să fie îndeplinite.

Update: Conform România TV, mai mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, au venit în Piaţa VIctoriei.

Update: „Jos Alexandru Bociu!” Oierii se delimitează de violențele din Piața Victoriei, dar NU pleacă până când nu li se vor îndeplini revendicările, una dintre ele fiind demiterea președintelui ANSVSA

Unii dintre ei au dormit pe trotuarele şi spaţiile verzi din zona Pieţei Victoria, înveliţi cu lâna tradiţională.

Rămâne de văzut cum se va desfăşura protestul miercuri, 16 septembrie.

Prefectul Capitalei vrea să ştie cine a organizat violenţele

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, întreabă al cui a fost, de fapt, protestul din Piaţa Victoriei, dar vrea să ştie şi cine a organizat violenţele.

"Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotaţi de huligani? Sau al huliganilor, organizaţi de ceva timp, în care oierii au fost pacăliţi? Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei şi un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă. Când era un incident mic într-un loc, jumătate (!) din piaţă se mişca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă priveşti în ansamblu, de sus, totul devine clar. O asemenea organizare nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic!", a transmis Andrei Nistor, marţi, printr-o postare pe Facebook.

10 jandarmi răniţi, două autospeciale avariate

Un număr de 47 de persoane, participante la protestul din Piaţa Victoriei, care au săvârşit fapte antisociale, au fost conduse la secţiile de poliţie, a informat marţi seara Jandarmeria Capitalei. În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare. În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate, scrie Agerpres.

"În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare.

În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.

Subliniem faptul că este regretabil şi îngrijorător modul în care unele persoane au înţeles să îşi exercite dreptul la liberă exprimare şi au decis să provoace asemenea violenţe, totodată distrugând şi o parte a mediul ambiant din centrul Capitalei.

Ministerul Afacerilor Interne condamnă ferm orice formă de violenţă.

Forţele de ordine nu au dat curs provocărilor, au avut în permanenţă o atitudine proactivă şi au încercat de fiecare dată să detensioneze situaţia prin mijloace preventive, intervenind punctual doar atunci când situaţia a impus-o.

Dreptul la liberă exprimare este un drept fundamental al fiecărui cetăţean, însă acesta trebuie exercitat în limitele legii şi cu respect faţă de ordinea şi siguranţa publică", a transmis Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.