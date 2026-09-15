Alertă în Bacău: Planul Roșu, activat după ce 49 de copii au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. ISU: Apelurile la 112 continuă

Sursa foto: Agerpres / ambulanță

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți, 15 septembrie, în județul Bacău, după ce aproape 50 de de copii au acuzat stări de rău. Ministerul Sănătății a transmis că monitorizează îndeaproape situația de la Școala Gimnazială Căiuți, acolo unde există o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă în rândul elevilor.

UPDATE 3: Un elev din Căiuţi dintre cei ajunşi la spital în urma toxiinfecţiei alimentare a rămas internat

Un singur copil dintre cei aproape 50 de elevi care au ajuns la spital, marţi, în urma unei suspiciuni de toxiinfecţie alimentară colectivă de la Şcoala Gimnazială Căiuţi, judeţul Bacău, a rămas internat la Spitalul Municipal Oneşti, iar restul au plecat la domiciliu, a informat Ministerul Sănătăţii (MS).

Potrivit sursei citate, Planul Alb, declanşat de unitatea medicală ca urmare a afluxului mare de pacienţi, a fost dezactivat la ora 18:40.

UPDATE 2: Precizările Ministerului Sănătății

​"Ministerul Sănătății monitorizează îndeaproape situația de la Școala Gimnazială Căiuți, județul Bacău, unde s-a înregistrat o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă în rândul elevilor, după consumul de hrană furnizată de o firmă de catering (500 de porții distribuite).

​Pentru gestionarea rapidă și eficientă a cazurilor, la nivelul județului Bacău a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar Spitalul Municipal Onești a declanșat Planul Alb.

​În urma evaluării medicale la fața locului și la unitățile sanitare, 49 de copii cu simptomatologie digestivă (grețuri și vărsături) au fost preluați pentru îngrijiri.

Dintre aceștia, 39 de copii au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Municipal Onești (transportați de echipajele de intervenție sau aduși de familie), iar alți 10 au fost direcționați către Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău.

​În prezent, toți elevii sunt stabili hemodinamic și respirator, aflându-se sub atentă supraveghere medicală de specialitate.

​Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a demarat de urgență o anchetă epidemiologică atât la unitatea de învățământ, cât și la operatorul economic responsabil. Au fost prelevate probe din alimente și probe biologice pentru a stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor", se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății precizează că va comunica noi detalii pe măsură ce ancheta epidemiologică va furniza date suplimentare.

UPDATE 1: Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat

Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat, a anunţat ISU Bacău, transmite Agerpres. La CPU Onești, un copil rămâne internat în spital, iar ceilalți sunt externați.

Știrea inițială:

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți, 15 septembrie, în județul Bacău, după ce 36 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, din localitatea Căiuți, au acuzat stări de rău și simptome de toxiinfecție alimentară. Potrivit ISU Bacău, în această localitate există un posibil focar de toxiinfecție alimentară, iar oamenii continuă să sune la 112, misiunea fiind una în dinamică.

"Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate", a transmis ISU Bacău.

La misiune participă forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ, respectiv 5 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 6 echipaje SAJ, urmând ca intervenția să fie adaptată în funcție de evoluția situației, scrie Bacău.net.

Pentru gestionarea eficientă a situaţiei şi suplimentarea capacităţii de intervenţie, în sprijinul forţelor din judeţul Bacău au fost trimise o autospecială pentru transport victime multiple şi un microbuz din cadrul ISU Vrancea.