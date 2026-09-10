O companie din România, amendată cu un milion de euro, după ce un angajat a șters WhatsApp de pe telefonul de serviciu

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: magnific.com @thanyakij-12

Consiliul Concurenței a amendat o companie din România cu cu 5.181.216,887 lei, aproximativ un milion de euro, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu.

Potrivit unui comunicat emis de Consiliul Concurenței, Compania Philips România SRL a fost amendată cu 5.181.216,887 lei, aproximativ un milion de euro, după ce un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu, imediat după ce a fost informat că va avea loc un control.

Potrivit sursei citate, astfel a fost restricționat accesul inspectorilor la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă.

"Consiliul Concurenței a sancționat compania Philips România SRL cu amendă în valoare de 5.181.216, 887 lei (aproximativ un milion de euro) pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecției inopinate desfășurate la sediul companiei. Concret, după ce a fost informat cu privire la desfășurarea inspecției autorității de concurență, un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un dispozitiv mobil utilizat în scop profesional. În acest fel, a fost restricționat accesul inspectorilor de concurență la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă", se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței a efectuat mai multe inspecții inopinate

Consiliul Concureței preciează că inspecția inopinată a avut loc în perioada 28-30 iulie 2026, la sediul Philips România SRL, precum și la sediile altor 10 companii, distribuitori sau revânzători Philips. Autoritatea precizează că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiilor vizate de investigație.

"Reamintim că în perioada 28-30.07.2026, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România SRL și la sediile a 10 companii (distribuitori sau revânzători Philips) care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici medicale. Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor.

Potrivit legii concurenței, inspectorii de concurență pot solicita orice fel de informații legate de obiectul investigației, iar companiile care refuză să coopereze cu instituția sau care obstrucționează activitatea acesteia în desfășurarea inspecțiilor inopinate sunt sancționate cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii", preciează Consiliul Concurenței.

La începutul lunii iunie, Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv legea concurenţei şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.