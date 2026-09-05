Navă de marfă, eșuată pe Dunăre în apropiere de Ruse, la granița cu România. Nivelul fluviului rămâne scăzut

Fluviul Dunărea, regiunea Ruse, Bulgaria. Sursa foto: Agerpres

O navă de marfă încărcată a rămas blocată în apropiere de Ruse, la granița cu România, pe fondul nivelului scăzut al Dunării, relatează presa bulgară. Autoritățile susțin că incidentul nu prezintă, în acest moment, niciun risc de poluare.

Nivelurile apei de-a lungul sectorului bulgăresc al fluviului au înregistrat doar modificări minime în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Agenției Executive pentru Explorarea și Întreținerea Dunării. Stația de la Silistra, în apropiere de granița cu România, a consemnat o creștere de doi centimetri, în timp ce nivelul apei la Novo Selo, în vestul Bulgariei, a rămas neschimbat.

La celelalte stații de monitorizare, nivelul fluviului a scăzut ușor, cu între unu și doi centimetri. În pofida acestor fluctuații reduse, situația hidrologică generală rămâne dificilă.

Potrivit informațiilor Direcției de Supraveghere a Navigației Fluviale citate de Novinite, o navă de marfă încărcată a rămas blocată în apropierea unei zone de ancorare din regiunea Ruse, în nordul Bulgariei, pe Dunăre, în apropiere de granița cu România. Nava se afla în afara șenalului navigabil desemnat în momentul producerii incidentului.

Autoritățile bulgare au precizat că nava nu reprezintă un risc de poluare. Nu au fost raportate scurgeri sau alte pagube asupra mediului în urma incidentului.

Nici în Bulgaria, Dunărea nu dă semne de revenire

De precizat este că toate restricțiile existente privind pescajul navelor rămân în vigoare pe întregul sector bulgăresc al Dunării. Măsurile sunt legate de nivelul în continuare scăzut al apei, care îngreunează navigația navelor care transportă mărfuri.

Cele mai recente măsurători arată că nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire semnificativă a condițiilor hidrologice. Deși unele stații au indicat creșteri ușoare sau niveluri stabile, aceste modificări nu au schimbat situația generală, iar restricțiile pentru navigație rămân necesare.

Dunărea rămâne la un nivel scăzut și în România

Nivelul scăzut al fluviului s-a văzut și în România, începând cu finalul lunii iulie. Acesta a afectat inclusiv funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, în timp ce Unitatea 2 a fost oprită controlat pe 13 august.

Iar situația nu pare să se îmbunătățească, potrivit hidrologilor. Debitele râurilor din ţară au fost relativ staţionare în intervalul vineri, ora 07:00 - sâmbătă, ora 07:00, exceptând cursurile inferioare ale Buzăului şi Moldovei, unde au fost în scădere.

Potrivit specialiștilor, nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub cotele de atenţie. În intervalul menţionat a fost emisă o atenţionare hidrologică pentru fenomene imediate.

De asemenea, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul specificat a fost staţionar, având valoarea de 1.450 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Călăraşi, staţionare Hârşova şi pe sectorul Isaccea - Tulcea şi în creştere la Cernavodă şi pe sectorul Vadu Oii - Galaţi.

În intervalul sâmbătă, ora 07:00 - duminică, ora 07:00, debitele râurilor vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza şi bazinele superioare ale Someşului Mare, Bistriţei, Moldovei şi Sucevei, unde vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenţie.

Dunărea, la un debit mult sub media lunii septembrie

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (1450 m3/s) în următoarele 24 de ore.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia, pe sectorul Bechet - Cernavodă şi la Vadu - Oii şi relativ staţionare la Calafat, Hârşova şi pe sectorul Brăila - Tulcea.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit un plan de măsuri, la începutul acestei luni, pentru asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei de la Cernavodă, în condițiile în care debitul Dunării ar urma să scadă din nou începând cu 10 septembrie.