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Un cioban a găsit drona din Vaslui și i-a scos firele și „rotundul”: N-am știut ce e. Dacă exploda, exploda, ce era să fac VIDEO

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 01 Sep 2026
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Ciobanul care a găsit drona din Vaslui/ captură VIDEO

Ciobanul care a găsit drona din Viișoara, Vaslui i-a scos firele și ”rotundul” și spune că era ceva greu.

Un cioban din Vaslui a găsit drona cu explozibil din Viișoara, i-a scos firele și ”rotundul”, spunând că nu a știut ce e. ”Dacă exploda, exploda, ce era să fac. Mă omora” declară bărbatul. 

”Dimineața eram cu oile. A venit o mașină albă unde a fost drona acolo. Eu am coborât cu oile la vale, am venit și am văzut ceva negru. N-am văzut drone în viața mea și am sunat băiatul: vino să vezi ce-i asta. Țiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i facem, am scos rotundul acela și firele acelea și s-a oprit. Băieți, zic, mă omoară, ne omoară pe noi amândoi. Și asta a fost. După aceea a venit poliția” a povestit ciobanul din Vaslui care a găsit drona din Viișoara, pentru Vremea Nouă. Întrebat dacă nu i-a fost frică, omul a răspuns: ”N-am știut ce e. Dacă exploda, exploda, ce era să fac. Mă omora. Dar în tubul acela era ceva greu, ce o fi fost în el...”. 

Drona a fost găsită în extravilanul comunei Viișoara, din județul Vaslui. Conținea explozibil și a fost detonată în siguranță, marți, de specialiștii antitero ai SRI. 

”La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

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