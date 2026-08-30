Încă un apartament scos ieftin la vânzare de ANAF: Două camere, sub 16.000 de euro

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ANAF scoate la vânzare încă un apartament ieftin, de două camere. Oferă imagini și din exteriorul înverzit al blocului, dar și din interiorul apartamentului.

Este vorba despre un apartament cu două camere, aflat în orașul Costești, județul Argeș. Acesta a fost scos la licitație de ANAF, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Prețul de pornire este de 15.700 de euro.

Aceasta este a treia licitație, iar prețul la care a fost evaluat apartamentul era de 165.000 de lei, prețul de pornire de acum fiind de 82.500 de lei.

Apartamentul se află pe Calea Alexandriei, la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje. Este semidecomandat, are o suprafață utilă de 39,44 metri pătrați, iar suprafața totală de 42 de metri pătrați. Blocul a fost finalizat în 1970.

ANAF mai precizează că apartamentul are balcon, dar și că starea sa este bună, structura de rezistență a blocului fiind din beton armat.

Pentru a participa la licitație, taxa este de 8.250 lei.

Oferta imobiliară în Costești de Argeș este foarte redusă, dar, un apartament cu două camere de o suprafață mai mare, de 55 mp, se vinde acum, pe o platformă de profil cu 48.000 de euro.

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În ce condiții ajunge un apartament să fie scos la vânzare de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală ajunge să scoată la vânzare un apartament ca ultimă soluție pentru recuperarea datoriilor pe care un contribuabil, persoană fizică sau juridică, le are către bugetul de stat.

De regulă, ANAF nu scoate la licitație un apartament pentru datorii foarte mici, costurile procedurii depășind sumele recuperate, astfel că, pentru a face asta, datoria trebuie să fie semnificativă. Acest lucru se întâmplă doar când proprietarul are datorii fiscale, precum impozite, taxe, amenzi, contribuții care au depășit termenul legal de plată.

Înainte de a fi scos apartamentul la vânzare, proprietarul primește somație și un termen de 15 zile pentru a-și achita restanțele. Mai mult, se încearcă recuperarea banilor prin blocarea conturilor bancare și, înainte de a ajunge la vânzarea imobilelor, ANAF încearcă valorificarea altor bunuri, precum mașini, echipamente.