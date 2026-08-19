Apartament de 54 de mp, în cea mai bună zonă din Oradea, scos la licitație de ANAF cu 18.850 de lei. În zonă, un astfel de apartament sare de 100.000 de euro

Preț incredibil pentru un apartament din Oradea, scos de ANAF la licitație.

Apartamentul are 54,80 mp, dar și o cotă de teren, arată anunțul ANAF. Se află pe Strada Nufărului din Oradea, la numărul 27D. Dintr-o simplă căutare pe Google, îl veți găsi rapid. Blocul nu se află la șosea, ci în linia a doua, ferit de zgomotul traficului și de praf, datorită vegetației abundente. Are mult spațiu verde în jur și nu se află nici într-o zonă rău famată sau subdezvoltată. Din contră. Este poziționat vizavi de un centru comercial cunoscut, la doi pași de linia de tramvai și la o scurtă plimbare de o frumoasă biserică din Oradea. În apropiere sunt magazine, brutării, restaurante.

Evaluat la doar 37.700 de lei de ANAF, prețul de licitație pornește de la numai 18.850 de lei, fiind scutit de TVA.

”La această licitație puteți plasa ofertă sub prețul de pornire al acesteia dar nu mai mică de 9.425 lei (25% din prețul de evaluare). Bunul imobil va fi adjudecat la prețul cel mai mare oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației numai dacă s-au plasat oferte valabile de către cel puțin doi participanți. În caz contrar adjudecarea bunului imobil se face numai dacă oferta plasată este superioară prețului de pornire al licitației!” mai arată ANAF.

Conform informațiilor publice de pe site-ul ANAF, în acest caz vorbim despre o ipotecă AJFP Bihor, ceea ce înseamnă că instituția a pus o garanție pe un bun, respectiv pe acest apartament.

Apartamente mult mai mici decât acesta, de 34 mp, în această zonă din Oradea, sunt vândute la peste 55.000 de euro. Un apartament de 52 mp plus două balcoane, dintr-un bloc construit în 1996 se vinde pe o platformă de profil, în zona Nufărul din Oradea, cu 105.000 de euro. Proprietarii scriu că ”Apartamentul se afla într-una dintre cele mai căutate zone ale orașului, la doar cateva minute de Lotus, McDonald's, școli, grădinițe, parcuri, mijloace de transport”.