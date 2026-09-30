Tronson de autostradă de 26 de km, dat în circulație după 20 de ani de la începerea lucrărilor. "Acest pod este al doilea cel mai lung din Europa"

Suplacu de Barcău-Chiribiș / FOTO: captură video Horațiu Cosma

Tronsonul de 26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău-Chiribiș urmează să fie dați în circulație de 1 decembrie.

"La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului Suplacu de Barcău – Chiribiș au depășit borna de 90%. Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației.

Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final. Mai avem puțin. Pe 1 Decembrie ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată.

Suplacu de Barcău-Chiribiș / FOTO: captură video Horațiu Cosma

"Este un sector cu o istorie lungă și complicată"

Este un sector cu o istorie lungă și complicată. A fost început de Bechtel și a trecut prin prea multe contracte reziliate, licitații anulate și ani de promisiuni neonorate.

După două decenii de așteptare, nu ne mai permitem niciun pas greșit și niciun moment de întârziere.

Anul acesta vom circula pe Suplacu de Barcău - Chiribiș. Iar odată cu deschiderea acestor kilometri, vom lăsa în urmă o istorie de tristă amintire și vom transforma, în sfârșit, o promisiune veche de 20 de ani într-o autostradă pe care românii să poată circula.

De 1 Decembrie, sărbătorim România așa cum trebuie: cu autostradă nouă", a scris secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma pe Facebook.

În această vară, constructorul tronsonului Chiribiș - Suplacu de Barcău anunța că ar putea fi dat în folosință în decembrie 2026. Directorul general al companiei Erbașu, Călin Roman, preciza atunci că stadiul fizic al investiției ajunsese la aproximativ 80%, fiind turnat asfaltul pe aproape întreg tronsonul, iar echipele de lucru se concentrează pe montarea parapeților, fiind deja instalați zeci de kilometri.

"Estimăm finalizarea lucrărilor în cursul lunii decembrie la sfârșitul acestui an, când se mai fac doar finisări, toaletări, marcaje. Dar lucrarea, în mare, este foarte avansată. Doar că noi, contractual, avem termen până în decembrie", preciza, atunci, Roman, potrivit Agerpres.

Suplacu de Barcău-Chiribiș / FOTO: captură video Horațiu Cosma

"Acest pod este al doilea cel mai lung din Europa"

Potrivit acestuia, sectorul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase de pe Autostrada Transilvania, datorită lucrărilor de anvergură care includ traversarea câmpului petrolier de la Suplacu de Barcău, podul peste lacul de acumulare și pasajul de aproximativ doi kilometri peste lac.

"Acest pod este al doilea cel mai lung din Europa, fiind urmat de terasamente spectaculoase pe următorii doi kilometri până la limita cu județul Sălaj", spunea acesta.

Deși Asociația Pro Infrastructură estimase o posibilă finalizare în septembrie sau cel târziu octombrie, termenul contractual a rămas luna decembrie.

"Autostrada va avea continuitate de la granița cu Ungaria până la Nușfalău doar atunci când va fi gata și tronsonul de la Biharia la Chiribiș. Fără finalizarea acestui sector, o deschidere în octombrie nu ar fi eficientă, pentru că nu ar exista continuitate în trafic", preciza atunci directorul general al Erbașu.

În prezent, în Bihor se circulă doar pe cei 5,35 km ai tronsonului Biharia - Borș II, inaugurat în 2020, care leagă Autostrada Transilvania de autostrada ungară M4.