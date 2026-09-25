Un bărbat din Iași umblă cu sabia după el și își terorizează vecinii. Mulți vor să se mute din sat după ce au fost amenințați cu moartea

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Un caz revoltător are loc în comuna Roșcani din județul Iași, unde un bărbat umblă în permanență cu sabia după el și își terorizează vecinii. Acesta conduce și o mașină deși nu are permis de conducere iar mulți săteni se tem pentru viața lor, motiv pentru care iau în calcul să se mute din sat.

Locuitorii din comuna ieșeană Roșcani trăiesc un permanent sentiment de teamă atunci când ies pe ulițele localității. Un bărbat umblă în permanență cu sabia după el și îi amenință cu moartea, scrie BZI.

Bărbatul nu are nici permis de conducere, însă periodic este văzut la volanul unei mașini pe străzile din comună.

Ca urmare a sesizărilor din partea a numeroși localnici, dar și expunerii cazului în presa locală, polițiștii din Iași au venit cu precizări privitoare la o intervenție făcută pe 22 septembrie.

„Având în vedere informațiile publicate în mass-media cu privire la situația semnalată în localitatea Roșcani, județul Iași, precum și aspectele referitoare la modul în care polițiștii ar fi intervenit în data de 22 septembrie 2026, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași face următoarele precizări:

La data de 22 septembrie a.c., poliția a fost sesizată de către un bărbat, din localitatea Roșcani, județul Iași, cu privire la faptul că o persoană conduce pe drumul public un autoturism fără a deține permis de conducere.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au identificat autoturismul care era parcat în afara drumului public, în interior fiind identificat un bărbat, de 59 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere. La fața locului a venit și apelantul, respectiv un bărbat, de 52 de ani, provocând scandal și adresându-i cuvinte și expresii jignitoare bărbatului de 59 de ani. Ulterior, s-a procedat la verificarea autoturismului, fiind identificat un obiect tăios, precum și o bâtă din lemn, acestea fiind ridicate de către polițiști. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

În ceea ce privește situația anterioară, în urma verificărilor efectuate în evidențele Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani, s-a constatat că, în perioada 2025 – 2026, au fost înregistrate și soluționate două petiții referitoare la presupuse fapte antisociale. În urma verificărilor efectuate în aceste cazuri, bărbatul de 59 de ani a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991.

Totodată, precizăm că, până la acest moment, la nivelul Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani nu au fost înregistrate sesizări privind săvârșirea de către bărbatul de 59 de ani a unor alte fapte de natură contravențională sau penală, dintre cele prezentate în materialul de presă. Referitor la celelalte aspecte prezentate în materialul publicat, care vizează presupuse amenințări, acte de violență sau alte fapte antisociale, precizăm că la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași sunt efectuate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru clarificarea aspectelor semnalate.

În funcție de rezultatul verificărilor, polițiștii vor dispune măsurile legale care se impun. Inspectoratul de Poliție Județean Iași tratează cu responsabilitate orice sesizare privind posibile fapte antisociale și reamintește cetățenilor că, în situația în care sunt victime sau martori ai unor astfel de fapte, acestea pot fi sesizate poliției prin modalitățile prevăzute de lege”, a transmis Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Potrivit localnicilor, individul le produce prejudicii posesorilor de mașini, prin aplicarea unor cuie pe carosabil, pentru a face pană, iar mulți dintre săteni se simt în pericol, motiv pentru care iau în calcul să se mute din sat.