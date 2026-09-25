Cine a lipsit de la cina oferită de Donald Trump lui Xi Jinping la Casa Albă

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a primit cu mare fast pe președintele Chinei, Xi Jinping, la Casa Albă, transmițând mesajul că cele două state sunt parteneri, nu rivali.

O parte din cei mai puternici lideri din industria tehnologică americană, precum Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang şi Tim Cook au participat joi la cina de stat oferită de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă preşedintelui chinez Xi Jinping.

EFE remarcă o absență, însă. Este vorba despre directorul general al Anthropic, Dario Amodei, unul din principalii susţinători al unui control mai strict asupra inteligenţei artificiale (AI).

Inteligența Artificială unește puterile lumii

Lista invitaţilor a reunit o bună parte din cei mai importanţi actori ai cursei americane pentru AI: Huang de la Nvidia, Altman de la OpenAI, Pichai de la Alphabet, Bezos, fondatorul Amazon, Dell de la Dell Technologies şi Elon Musk, care a revenit la Casa Albă după confruntarea publică avută anul trecut cu Donald Trump.

Casa Albă l-a inclus de asemenea printre invitaţi pe Tim Cook, în prezent preşedintele executiv al consiliului de administraţie al Apple.

Cum se explică absența Anthropic

Absenţa lui Amodei contrastează în mod special cu prezenţa competitorilor săi şi poate fi înţeleasă în contextul în care şeful Anthropic a susţinut o supraveghere mai mare a sistemelor avansate de AI şi controale mai stricte asupra tehnologiei americane care ar putea ajunge în China.

Raportările anterioare despre cină indicau că Amodei nu a figurat pe lista invitaţilor, deşi nu există o confirmare publică că nu ar fi fost invitat.

Absenţa lui Amodei a fost remarcată de mass-media deoarece fondatorul Anthropic a cerut mai multă prudenţă în faţa riscurilor modelelor avansate, în timp ce Huang a pus la îndoială avertismentele despre posibilele pericole.

Întâlnirea celor mai importanţi directori de tehnologie la Casa Albă are loc, de asemenea, în timp ce AI a devenit unul din subiectele de pe agenda preşedinţilor Trump şi Xi.

Și reprezentanții companiilor chineze au lipsit

Contrastul cu China a fost deosebit de vizibil chiar la cină, pentru că nu au fost reprezentanţi ai companiilor chineze printre invitaţi, potrivit presei de la faţa locului. Mai mulţi directori chinezi de top au ajuns la Washington cu puţin înaintea summitului, dar au călătorit separat de delegaţia preşedintelui Xi Jinping, conform The New York Times.

Ziarul a menţionat că mai multe din principalele companii chineze de internet şi automobile figurează pe liste de sancţiuni americane pentru legăturile lor cu armata chineză, ceea ce ar fi complicat prezenţa lor la un eveniment oficial găzduit de Casa Albă, notează Agerpres.