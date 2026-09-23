Demisie cu scandal la CNN: Kara Swisher pleacă după fuziunea cu Paramount. Compania, deținută de un apropiat al lui Donald Trump

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Se pregătește cea mai mare fuziune din istoria industriei media. Paramount Skydance a câștigat bătălia legală pentru cumpărarea Warner Bros Discovery, iar acordul a provocat un adevărat cutremur la CNN, unde Kara Swisher a anunțat despărțirea de postul de televiziune.

David Ellison, directorul general al Paramount Skydance, este în pragul finalizării achiziționării Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari. Ca parte a acordului, Paramount va prelua proprietatea asupra studiourilor WBD, HBO, HBO Max și a rețelelor de televiziune liniară, inclusiv CNN, scrie TV Insider.

Vestea a provocat un adevărat cutremur la CNN, unde jurnalista Kara Swisher a anunțat că renunță la colaborarea cu postul de televiziune în urma fuziunii. Swisher și-a exprimat clar intențiile în cel mai recent episod al podcastului său, „Pivot”, spunându-i co-prezentatorului Scott Galloway că, deși a încercat să găsească o modalitate de a continua, nu ar putea lucra sub conducerea noilor săi șefi, printre care se numără și CEO-ul Paramount, David Ellison.

„Încercam să găsesc modalități prin care aș fi putut lucra cu ei, poate printr-un acord de licențiere. Dar apoi m-am gândit: La naiba cu ei. Nu vreau să lucrez pentru ei. Pur și simplu nu vreau”, a declarat Swisher, citată de The Huffington Post, menționând că actualul său contract expiră la sfârșitul anului.

Fuziunea pune în pericol libertatea presei, avertizează criticii

Criticii și organizațiile care pledează pentru libertatea presei au avertizat că fuziunea Paramount-WBD ar putea afecta negativ mass-media de știri. Ca parte a acordului, Paramount va prelua proprietatea asupra studiourilor WBD, HBO, HBO Max și a rețelelor de televiziune liniară, inclusiv CNN. Mulți se tem de schimbări la CNN similare cu restructurările majore de la CBS News.

Anul trecut, Ellison și tatăl său, Larry Ellison, un susținător fervent al lui Trump, și-au unit compania, Skydance Media, cu Paramount, preluând astfel controlul asupra CBS News. Ellison și-a pus rapid amprenta asupra rețelei prin numirea Bariei Weiss în funcția de redactor-șef. Aceasta a operat, la rândul ei, schimbări radicale în cadrul CBS News.

Victorie pentru Paramount în instanță

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care a condus coaliția formată din 12 state care a intentat un proces pentru a bloca fuziunea Paramount - Warner Bros Discovery, a anunțat luni acordul, într-o conferință de presă din Los Angeles, a transmis CNN.

„Deși calendarul nu este încă stabilit, ne așteptăm ca fuziunea să se încheie cel târziu la începutul lunii octombrie”, a declarat directorul executiv al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, într-un memoriu pentru personal.

Fuziunea va combina studiourile de film și televiziune ale Paramount, CBS și streamerul Paramount+, cu studiourile Warner, HBO, CNN și alte rețele de cablu.

În schimbul renunțării statelor la procesul antitrust, Paramount își va asuma diverse angajamente, inclusiv lansarea a 30 de filme pe an în cinematografe și „înființarea unui consiliu pentru independența editorială a știrilor pentru a sprijini independența editorială continuă a CBS News și CNN” și „a asigura o relatare independentă, obiectivă și bazată pe fapte”.

Conform termenilor acordului, consiliul respectiv trebuie înființat în termen de 180 de zile de la încheierea tranzacției și trebuie să fie format din cinci „jurnaliști consacrați”, activi sau pensionari, fiecare cu cel puțin 10 ani de experiență.

Comisia va soluționa disputele privind „presupusa părtinire a relatărilor sau nerespectarea standardelor convenite de corectitudine a relatărilor” și va monitoriza „independența editorială, inclusiv față de... proprietari și acționari”. Membrii vor fi numiți de consiliul de administrație al Paramount, iar „nu mai mult de doi” pot fi „afiliați” aceluiași partid politic.

Larry Ellison, un apropiat al lui Donald Trump

Larry Ellison are un profil mai puțin vizibil decât alți miliardari din domeniul tehnologiei, dar influența sa asupra presei este pe cale să fie imensă. În vârstă de 81 de ani, Ellison a dezvoltat o prietenie mai intimă cu Trump, care a ajutat afacerea companiei sale de tehnologie, Oracle, precum și efortul fiului său de a construi un conglomerat media.

Ellison a donat aproximativ 45 de milioane de dolari unui grup politic non-profit care a susținut eforturile electorale ale lui Trump în 2024, potrivit unor persoane familiarizate cu strângerea de fonduri. O astfel de finanțare nu este supusă regulilor de divulgare și nu a fost raportată anterior.

De asemenea, Ellison a donat milioane de dolari în plus grupurilor care l-au susținut pe Donald Trump de la alegeri, au declarat sursele, o parte din fonduri fiind direcționate către inițiativele de moștenire ale lui Trump în Washington, D.C. Oracle se numără printre sponsorii corporativi enumerați de Freedom 250, un grup aliniat cu Trump care a organizat sărbătorirea a 250 de ani de independență ai SUA.