Fratele prințesei Diana lansează marţi o carte controversată: Mărturii fără precedent despre Regele Charles și comportamentul lui Mohamed Al-Fayed

Imagine cu Regele Charles al III-lea. Foto: Agerpres

Cartea de memorii lansată de Charles Spencer, fratele prințesei Diana, aruncă Palatul Buckingham într-un scandal fără precedent la aproape 30 de ani de la moartea acesteia. Volumul îl acuză pe Regele Charles al III-lea că a părut vesel la aflarea veștii despre decesul fostei soții și că ar fi văzut în tragedie o cale deschisă spre căsătoria cu Camilla, dezvăluie reacția rece a Reginei Elisabeta a II-a și scoate la iveală un gest de hărțuire sexuală ce ar fost comis de miliardarul Mohamed Al-Fayed împotriva prințesei.

La aproape trei decenii de la tragicul sfârșit al prințesei Diana în tunelul parizian Alma, fantomele trecutului revin să bântuie monarhia britanică.

Charles Spencer publică marți volumul de memorii „Swan Song: Diana, My Sister” („Cântecul lebedei: Diana, sora mea”), o carte care zguduie din temelii imaginea monarhiei și provoacă o reacție oficială de o raritate absolută din partea Palatului Buckingham, notează agenția de presă Agerpres. Lucrarea a ajuns deja pe locul 12 în topul vânzărilor de non-ficțiune pe platforma Amazon UK, iar drepturile de autor au fost cedate rapid pentru traducerea în 12 limbi. Fragmentele apărute în presa britanică scot la lumină episoade extrem de dure despre comportamentul actualului suveran britanic în noaptea decesului Dianei, dar și detalii cutremurătoare despre agresiunile la care ar fi fost supusă prințesa înainte de accident.

Convorbirea telefonică din noaptea tragediei: „Părea că a câștigat la loterie”

Cele mai grele săgeți din carte îl vizează pe Regele Charles al III-lea. Contele Spencer descrie primul contact telefonic cu fostul soț al Dianei, imediat după vestea cumplită venită de la Paris, pe 31 august 1997. Potrivit mărturiei sale, prințul de Wales de la acea vreme a părut „lipsit de griji şi jovial”, de parcă „ar fi câştigat la loterie”.

În viziunea fratelui Dianei, moștenitorul coroanei a privit moartea violentă a mamei copiilor săi ca pe o oportunitate nesperată „pentru a se căsători cu femeia pe care o iubea”, actuala regină Camilla. Disputele nu s-au oprit aici: Spencer relatează o ceartă violentă cu Charles legată de decizia de a-i trimite pe prinții William și Harry să meargă pe jos în spatele sicriului mamei lor. În timpul acestor confruntări aprinse, actualul rege ar fi dat dovadă de „dispreţ” total și ar fi susținut cu aroganță că Diana va fi „în curând uitată”.

Răspunsul Palatului Buckingham a venit fulgerător, un fapt ieșit din comun pentru o instituție guvernată de regula tăcerii. „Durerea provocată de doliul fratern poate întuneca raţiunea, poate afecta discernământul şi poate altera amintirile”, a declarat un purtător de cuvânt al regelui Charles al III-lea.

La rândul său, Charles Spencer (62 de ani) a replicat într-un interviu pentru Mail on Sunday, unde a respins încercarea suveranului de a-i pune la îndoială luciditatea. El a completat tabloul suferinței Dianei cu episoade de o tristețe copleșitoare: prințesa a vrut să anuleze nunta din 1981 după ce a găsit o brățară cumpărată de Charles pentru Camilla, iar în anii de calvar conjugal a mers cu mașina până pe faleza stâncoasă de la Beachy Head cu gândul de a-și lua viața. Doar dragostea pentru cei doi băieți „a împiedicat-o să meargă mai departe”.

Reacția reginei Elisabeta a II-a la vestea accidentului: „Ce-a mai făcut acum?”

Memoriile contelui nu o ocolesc nici pe fosta suverană a Marii Britanii, dispărută dintre noi în toamna anului 2022. Spencer afirmă că regina Elisabeta a II-a a primit prima veste despre dezastrul din Franța „cu iritare” vizibilă, întrebând cu răceală: „Ce-a mai făcut acum?”, înainte să afle că fosta ei noră se zbătea între viață și moarte.

După funeralii, Elisabeta a II-a a încercat să repare ruptura și s-a oferit să îi redea post-mortem Dianei titulatura oficială de Alteță Regală, retrasă la divorțul din 1996. Charles Spencer a refuzat însă propunerea, dezamăgit de lipsa de empatie arătată de familia regală în zilele de doliu național.

Surse din anturajul palatului au catalogat demersul fratelui drept o dovadă de „ipocrizie”, subliniind că acesta expune intimitatea Dianei exact așa cum procedau publicațiile de scandal. În replică, autorul declară că gestul său reprezintă „datoria sa” morală de martor, dornic să dărâme acele „neadevăruri care s-au impus de-a lungul timpului”.

Paralelă cu soarta lui Harry și Meghan: otrava presei tabloide

Într-un interviu acordat postului public BBC, fratele prințesei a stabilit o legătură între calvarul trăit de sora sa și campania mediatică dusă împotriva prințului Harry și a soției acestuia, Meghan, stabiliți din nou în Marea Britanie.

Spencer a condamnat „o influenţă nocivă” și „o otravă” aruncată pe piață de publicațiile de scandal, exact în termenii discursului său istoric de la înmormântarea din catedrala Westminster.

Mărturie despre Mohamed Al-Fayed

Unul dintre cele mai tulburătoare pasaje din carte îl privește pe magnatul egiptean Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Al-Fayed. Spencer arată că prințesa „nu îl plăcea pe Mohamed Al-Fayed” deloc și chiar se temea de prezența lui.

Diana i-a povestit fratelui său, „cu dezgust”, că la începutul relației cu Dodi, bătrânul miliardar s-ar fi apropiat nepermis de mult de ea, ar fi atins-o pe corp și ar fi ciupit-o, rostind cuvinte revoltătoare: „În Egipt, socrul are întâietate”. Fostul patron al magazinului Harrods, decedat în 2023, a fost acuzat recent de zeci de femei de viol, abuz și exploatare sexuală.