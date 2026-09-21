Siegfried Mureșan negociază, Ilie Bolojan rămâne la butoane. Miza celor zece zile

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan

Care este calendarul crizei politice? Dacă Siegfried Mureșan va folosi toate cele zece zile pentru negocieri, deși știe că nu are susținerea PSD, scopul ar fi prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan și menținerea PNL.

Siegfried Mureșan a declarat, în urmă cu aproximativ două zile, că va merge în Parlament și că nu își va depune mandatul. Care este desfășurătorul? Potrivit Constituției, are la dispoziție cel mult zece zile pentru consultări, discuții și negocieri.

Dar având în vedere că se pare că PSD nu îl va vota, ar putea merge chiar mâine în Parlament. În acest fel, ar scurta perioada necesară pentru soluționarea crizei politice și, eventual, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dacă va folosi toate cele zece zile, deși știe că nu are susținerea necesară, iar apoi va merge în Parlament doar pentru ca Guvernul să fie respins, nu va face decât să prelungească această criză. Într-un asemenea scenariu de genul „prelungește, Doamne, boala”, este clar că Ilie Bolojan vrea să rămână cât mai mult la conducerea Guvernului, chiar și în calitate de premier interimar.

De ce și-ar dori alegeri anticipate acum, când PNL, partidul de care se preocupă înaintea României, se prăbușește în sondaje? Prelungirea procedurilor pentru anticipate le-ar mai asigura liberalilor încă două sau trei luni de guvernare. Până la organizarea alegerilor, adoptarea actelor necesare și desfășurarea campaniei electorale, actuala conducere ar continua să împartă banii și funcțiile și să facă numiri în instituțiile statului. Aceasta pare să fie strategia lor în momentul de față: Să tragă cât mai mult de timp.

Dacă și-ar dori cu adevărat alegeri anticipate, lucrurile s-ar putea desfășura rapid. Siegfried Mureșan ar merge imediat în Parlament, ar constata că nu are susținerea necesară, iar prima propunere ar fi respinsă. Miercuri am avea următoarea nominalizare, iar vineri ar putea cădea și cea de-a doua propunere.

Dacă ar exista voință politică, alegerile anticipate ar putea fi organizate în maximum 30 de zile. Chiar dacă legea este neclară și instituțiile au interpretări diferite, procedurile pot fi accelerate atunci când există un acord politic.

Criza ar putea fi tranșată într-o lună

Dacă a doua propunere ar fi respinsă pe 25 septembrie, alegerile ar putea avea loc în jurul datei de 24–25 octombrie, iar la începutul lunii noiembrie România ar putea avea un nou Guvern. Acesta ar putea pregăti și bugetul de stat, care trebuie elaborat în luna noiembrie.

Dacă sunt folosite toate cele zece zile sub pretextul că se caută voturi, după care urmează alte zile pentru proceduri, noi consultări și noi negocieri, este limpede că se încearcă doar prelungirea crizei, a zis jurnalistul Val Vâlcu.