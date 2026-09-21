Misterul „actelor” lui Călin Georgescu, deslușit de Roberto Musneci, Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta / video

Roberto Musneci

Roberto Musneci, Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, vorbește în exclusivitate la DC News despre „actele” din cazul Georgescu.

Mai precis, Ambasada confirmă că Georgescu nu este membru al Ordinului Suveran de Malta și precizează că instituția nu a emis niciodată un document care să ateste această calitate. Totodată, reprezentanții Ordinului avertizează asupra existenței în România a unor organizații false, denumite „ordine de imitație”, care ar fi folosit în mod abuziv simbolurile Ordinului Suveran de Malta.

Roberto Musneci prezintă, în exclusivitate la DC News, toate clarificările oficiale despre acest caz.

Într-un moment politic extrem de tensionat, care ridică foarte multe întrebări, s-a aflat în studioul nostru, pentru o scurtă declarație, binecunoscutul ambasador al Ordinului Suveran de Malta în România, Excelența Sa, Roberto Musneci.

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost ridicat de organele de anchetă din România în această dimineață. În urma perchezițiilor care au avut loc, au fost găsite documente pe numele său, care ar aparține Ordinului Suveran de Malta.

„Nu vreau să intru în detaliile evenimentelor și nici în ceea ce s-a întâmplat în această dimineață, dar pot să spun câteva lucruri. În primul rând, noi, Ordinul de Malta, nu emitem acest tip de documente. Nu doar în România, ci în nicio țară. Nu emitem cărți de identitate. Emitem doar pașapoarte diplomatice, într-un număr extrem de restrâns.

În al doilea rând, pot să spun că persoana în cauză nu este membră a Ordinului și, prin urmare, nu poate avea niciun fel de legitimație din partea Ordinului Suveran de Malta.

Nu mă surprinde, dacă îmi permiteți să mai spun câteva cuvinte, deoarece în România și în alte țări ne confruntăm uneori cu ordine false, care folosesc sau abuzează de simbolurile noastre”, a zis ambasadorul.

Documentele găsite asupra domnului Călin Georgescu sunt false. Nu au fost emise de Ordinul Suveran de Malta

„Pot să spun că nu au fost emise de Ordinul de Malta. Bineînțeles, nu au fost emise nici în România, deoarece Ambasada nu are capacitatea de a emite asemenea documente, dar nici de alte instituții ale Ordinului. Singura instituție care poate emite pașapoarte sau documente diplomatice este Guvernul Ordinului, care se află la Roma. Noi nu am emis niciun fel de document în acest sens”, a mai zis ambasadorul la DC News.

„Ați avut vreodată în vedere sau aveți cunoștință despre posibilitatea ca domnul Călin Georgescu să fie admis în Ordinul Suveran de Malta ori să primească sau să fie pe cale să primească asemenea documente?”, a fost întrebat ambasadorul, iar răspunsul a fost:

„Nu am avut cunoștință despre niciun demers în acest sens de când sunt ambasador. Sunt sigur că nici predecesorii mei, din ultimii opt ani, nu au avut nicio legătură cu persoana respectivă”.

Ordinul Suveran de Malta este falsificat de multe ori la nivel mondial și apar tot felul de clone ale Ordinului, care nu au nicio legătură cu adevăratul Ordin Suveran de Malta.

„Sfatul pe care l-am oferit tuturor, inclusiv telespectatorilor, este următorul: dacă aveți un dubiu, consultați site-ul Ambasadei sau al Ordinului de Malta și sunați-ne. Pentru noi este extrem de simplu să verificăm dacă o persoană este sau nu membră a Ordinului. Orice cavaler și orice diplomat sunt înregistrați într-o bază de date unică, la Roma, la Ministerul Afacerilor Externe”, a mai zis ambasadorul.

Călin Georgescu a fost reținut.