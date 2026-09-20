Povestea unei tinere din Marea Britanie care a făcut 11 ani de chimioterapie deși nu a avut niciodată cancer. Medicul i-a pus un diagnostic greșit

Becky Jones, tânăra din Marea Britanie diagnosticată greșit cu cancer. Foto: Captură video BBC

Becky Jones, o tânără din Marea Britanie, a făcut 11 ani de chimioterapie deși nu a avut niciodată cancer, după ce un medic oncolog i-a pus un diagnostic greșit.

Becky Jones este o tânără din Marea Britanie care avea doar 21 de ani atunci când i s-a spus că are o tumoră cerebrală în fază terminală și că mai are de trăit doar câteva luni. Cunoscuse pe cineva atunci, era îndrăgostită și visa la o carieră în poliție, dar dintr-o dată viitorul părea sumbru. Tumorile cerebrale reprezintă una dintre cele mai grave afecțiuni neurologice.

Diagnosticul greșit, pus de un medic oncolog, a dus la 11 ani de tratament cu chimioterapie, care i-au schimbat radical viața. Se simțea regulat rău, nu putea participa la evenimentele de familie, iar cariera ei era redusă. Acum, la vârsta de 34 de ani, a aflat că nu a avut niciodată cancer, ci o inflamație a creierului care ar fi putut fi tratată cu steroizi, deci toți cei 11 ani de chin au fost în zadar, scrie BBC.

Un studiu recent a constatat că femeile au mai multe efecte secundare ale tratamentului de cancer, deci greșeala făcută în cazul tinerei din Marea Britanie este una gravă.

Mama a doi copii este una dintre cele peste 40 de paciente care acționează în justiție Spitalele Universitare Coventry și Warwickshire (UHCW) NHS Trust din cauza unui tratament prelungit sau inutil pentru cancer.

„Mi s-a spus de nenumărate ori că fără chimioterapie voi muri”, a povestit Becky Jones.

Mărturia tinerei: Nu am avut niciodată o tumoră cerebrală

Femeia spune că, în tinerețe, profesorul Ian Brown, consultant la Spitalul Universitar din Coventry, i-a spus că va trebui să ia temozolomidă (TMZ), un medicament pentru chimioterapie, pentru tot restul vieții.

Atunci când ea a pus la îndoială mai multe tomografii care nu păreau să arate dovezi ale unei tumori, medicul i-ar fi spus că nu va fi „vizibilă cu ochiul liber”. Abia în 2025, când erau analizate cazurile de cancer diagnosticate de Brown, femeia a aflat adevărul.

„Nu am avut niciodată o tumoră cerebrală. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin tot acest tratament pentru cea mai mare parte a vieții mele de adult, fără niciun motiv. Pur și simplu mi-a ruinat viața”, a spus ea.

Multe dintre pacientele lui Brown au declarat pentru BBC că li s-a administrat TMZ ani de zile, ceea ce le-a lăsat cu o varietate de probleme medicale grave. O pacientă a spus că a crezut că medicamentul a făcut-o infertilă, în timp ce o alta a dezvoltat leucemie după 100 de cicluri inutile.

Ce s-a constatat în urma unei investigații

Constatările preliminare ale unei analize realizate de Colegiul Regal al Medicilor (RCP) au arătat că pacienților din spital li se administrau în mod obișnuit tratamente prelungite cu acest medicament, cu „puține sau deloc dovezi de beneficii”.

Analiza a constatat că deficiențele personalului din spital au reprezentat o „trădare a încrederii pacienților” și a pus, de asemenea, sub semnul întrebării de ce echipele farmaciei oncologice nu au contestat pacienții care primesc chimioterapie orală în mod continuu timp de 10 până la 15 ani.

UHCW a declarat că nu va comenta cazuri individuale, dar a spus că au fost puse în aplicare măsuri pentru a asigura o „supraveghere mai robustă a prescripției și utilizării TMZ”.

De ce s-a adresat Becky Jones la spital

În 2012, viața abia începea pentru Becky Jones. L-a întâlnit pe partenerul ei, Pete, dar la scurt timp după aceea a început să aibă migrene severe și a solicitat ajutor medical. A fost supusă unei biopsii cerebrale efectuate de un neurochirurg privat.

Profesorul Brown ar fi diagnosticat-o însă cu un glioblastom de gradul patru, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral, înainte ca rezultatele să apară.

Cum a fost afectată tânăra din Marea Britanie de chimioterapia inutilă

Jones a descris anii în care a luat medicamentele chimioterapice ca fiind „îngrozitori”.

„Aveam greață constantă, dureri de stomac, ulcerații bucale, oboseală zilnică, a fost îngrozitor”, a spus ea.

Medicamentul i-a afectat fiecare aspect al vieții, frica de infecție însemnând că evita evenimentele sociale și reuniunile de familie. De asemenea, i-a fost retras inițial permisul de conducere, apoi restricționat.

„Înainte de tratament, mergeam tot timpul la sală, alergam, iar eu și Pete mergeam mereu la masă, ceea ce evident nu puteam face atunci”, a explicat ea.

I s-a spus că nu va putea rămâne însărcinată, dar are doi copii

De asemenea, femeii i s-a spus că nu va putea rămâne însărcinată.

„Mai târziu am avut doi copii, despre care el mi-a spus că au fost amândoi miracole”, a spus ea.

Cum a aflat femeia că nu avusese cancer niciodată

Tratamentul ei a continuat mai bine de un deceniu, până când, brusc, în 2024, a primit un telefon de la un medic care i-a spus că va fi oprită chimioterapia.

„Nu avea niciun motiv. Mi-a spus că Ian Brown s-a pensionat - era prima dată când auzeam de asta”, a spus Jones.

I s-a dat un nou oncolog.

„Nu știam ce să fac, unde să mă adresez, cu cine să vorbesc, pentru că nu am avut niciun sprijin din partea spitalului în acea perioadă”, a spus ea.

Ce boală avea, de fapt, Becky Jones

În mai 2025, după o analiză independentă efectuată de neurochirurgi și radiologi, i s-a spus că nu a avut niciodată cancer la creier.

De fapt, suferea de o demielinizare tumefactivă - o inflamație care este de obicei tratată de neurologi care prescriu steroizi puternici.



