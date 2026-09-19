”Pinalti”, ”adevărul pur” despre finanțarea de 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan

Gheorghe Ștefan, zis ”Pinalti”, a vorbit despre finanțarea pe care i-a dat-o lui Siegfried Mureșan pentru Parlamentul European.

Fostul primar al Municipiului Piatra-Neamț Gheorghe Ștefan, zis ”Pinalti”, a vorbit despre finanțarea de 100.000 de euro pentru campania lui Siegfried Mureșan, pentru Parlamentul European, din 2014.

”Eu vreau să vă spun adevărul. Inițial, pe locul al doilea era Elena Băsescu, asta era propunerea pentru Parlamentul European. Apoi, președintele României a decis să-l pună pe Siegfried Mureșan. Eu am finanțat campania crezând că Elena Băsescu va fi pe poziția a doua, dar, după ce am făcut finanțarea s-a făcut acea mutare. Ăsta-i adevărul pur. Nu mai puteam să retrag finanțarea de la partid” a spus Gheorghe Ștefan, la RomâniaTV.

”Pinalti” confirmă cele spuse de Elena Udrea

Același lucru l-a spus și Elena Udrea, în urmă cu o zi, la Realitatea Plus: ”Poate acesta calculase să o susțină pe Elena Băsescu, dar susținerea financiară s-a făcut explicit pentru Siegfried Mureșan, care știa. Așa se făceau campaniile la vremea aceea”.

Aceasta mai spunea despre Siegfried Mureșan că ”în 2014, l-a adus Elena Băsescu. Chiar discutând cu Elena despre momentul acesta și amuzându-ne cum am reușit să creăm un prim-ministru sau măcar o propunere de premier, își amintea că, la un moment dat, Elena fiind europarlamentar, o ajuta, el fiind angajat la Parlamentul European. N-aș putea să spun că-i ducea geanta, că e prea mult spus, dar o ajuta să cunoască mai repede mersul lucrurilor la Bruxelles. Nu avea nici funcție importantă, nici nu era în grupul celor care făceau jocuri la Bruxelles. A crescut pe lângă Elena Băsescu în PMP, iar, la momentul în care Elena Băsescu a decis să nu candideze pentru al doilea mandat, atunci l-a recomandat pe Siegfried Mureșan”.

”A fost o propunere care nu trebuia să se întâmple niciodată”

Ulterior, în emisiunea de la RomâniaTV, analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a amintit cele spuse de către Adrian Rădulescu despre Siegfried Mureșan, respectiv că ”l-au impus Serviciile”. ”Nu cred că s-a înșelat atunci Adrian Rădulescu” spune Bogdan Chirieac. Analistul politic a punctat: ”Am o problemă cu altceva. Acum trei luni, când l-a propus Ilie Bolojan pe Siegfried Mureșan, l-a propus la mișto. Tot PNL-ul și USR-ul știau. A fost o propunere care nu trebuia să se întâmple niciodată. Eu înțeleg umorul englezesc al lui Nicușor Dan, dar nu înțeleg de ce faci lucrul acesta”.