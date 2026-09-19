Băsescu spune că Bolojan este „total nepregătit” pentru funcția de premier: „Atât poți să-i ceri! Vede panseluțe ca la Oradea, nu procese macroeconomice”

De la stânga la dreapta: fostul președinte Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Traian Băsescu l-a criticat pe Ilie Bolojan, subliniind că acesta își raportează viziunea administrativă în principal la experiența de la Oradea, amintim de „un episod cu panseluțe” din Sectorul 6. În opinia sa, acest fapt denotă că Bolojan este „total nepregătit” pentru a fi prim-ministru și nu ar înțelege ”procese macroeconomice”.

Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că premierul interimar demis Ilie Bolojan nu înțelege suficient de bine efectele macroeconomice ale deciziilor guvernamentale pe care le-a luat și că experiența administrării unui oraș nu poate fi transpusă direct la nivelul întregii economii. Băsescu susține că Bolojan este „total nepregătit” pentru funcția de prim-ministru.

Mai mult, Traian Băsescu a amintit de imaginile în care Ilie Bolojan mergea alături de primarul Sectorului 6 spre zona Lacului Morii și a criticat reacția premierului la panseluțele și florile de pe traseu, pe care acesta le-ar fi comparat cu cele din Oradea.

Traian Băsescu: „Asta-i lumea lui. Atât poți să îi ceri lui Bolojan”

„Pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una dintre televiziuni, nu știu exact de la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul Sectorului 6 spre Lacul Morii, unde este o insuliță, iar pe drum erau deja multe panseluțe, flori. Și Bolojan face: 'Asta-i parcă la Oradea.' Asta-i lumea lui. Atât poți să îi ceri lui Bolojan. Să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei? Este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: 'Este ca la Oradea aici.'

Deci, acesta este termenul lui de comparație: Oradea. Și-ar dori să administreze țara ca pe Oradea. Numai că, la Oradea, dacă pui o taxă pe parcare, este una, respecrtiv afectezi un om. Aici, dacă pui o taxă pe venituri, afectezi economia întreagă. El aceasta nu realizează încă. Cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Traian Băsescu, la Digi 24.

Băsescu, despre Bolojan: ”Pur și simplu brutal în a impune niște tăieri”

Recent, Băsescu l-a mai criticat pe Bolojan și soluția guvernului tehnocrat garantat de bolojeniști.

"Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști. Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, domnul Bolojan nu înțelege nimic din economie. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a sintetizat Traian Băsescu guvernarea Bolojan, într-o singură propoziție.

Traian Băsescu, afirmații acide și despre Kelemen Hunor

Recent, Traian Băsescu s-a ”războit” în declarații cu Kelemen Hunor după ce președintele UDMR l-a ironizat pe fostul președinte și i-a spus să vină „Petrov” să rezolve blocajul politic de la București. Apelativul „Petrov” se referă la numele conspirativ atribuit lui Traian Băsescu în dosarele fostei Securități. În luna martie 2022, ÎCCJ a stabilit definitiv că fostul președinte a colaborat cu Securitatea.

Astfel, Băsescu l-a atacat dur pe Kelemen Hunor, spunând, printre altele, că el ”nu l-a lins pe Viktor Orban, el l-a lins și acum, neavând ce linge, s-a îndreptat spre zona autohtonă și își caută stăpâni aici”.

Schimbul de replici dintre cei doi a pornit după ce Băsescu a criticat implicarea UDMR în negocierile politice pentru formarea noului guvern. Băsescu a afirmat că UDMR ar trebui ținut „puțin mai deoparte” de jocurile politice de la București și a criticat inclusiv ideea ca Kelemen Hunor să fie desemnat prim-ministru.