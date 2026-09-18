PSD va cere explicații de la Fitch, după ce un analist al agenției a vorbit despre riscul ca România să intre în Junk. Sorin Grindeanu: Face foarte mult rău

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că partidul său va cere un punct de vedere oficial de la Fitch Ratings Inc. după avertismentul lansat de unul dintre analiștii agenției despre riscul ca România să intre în Junk.

Sorin Grindeanu a declarat, vineri, 18 septembrie, că PSD va cere un punct de vedere oficial de la Fitch Ratings Inc. pentru a afla dacă analistul Malgorzata Krzywicka a vorbit în numele agenției atunci când a avertizat că României îi expiră timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală. Liderul PSD a susținut că astfel de știri "fac foarte mult rău României".

Joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan, dar șansele ca acesta să strângă voturile necesare pentru învestire par deocamdată destul de mici.

"Am văzut astăzi o știre care face foarte mult rău României și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în Junk. Una e agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul, și alta e un analist care a dat un interviu. PSD va solicita un punct de vedere oficial dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției, pentru că am văzut organe de presă care lansează asemenea știri", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu: Nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România

Președintele PSD a spus, de asemenea, că va cere echipei de juriști a partidului să analizeze dacă "pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar și penale", după declarațiile făcute de Malgorzata Krzywicka.

"Eu o să rog echipa de juriști să facă o analiză, fac foarte mult rău aceste știri și pot fi trase răspunderi patrimoniale, poate chiar și penale. Eu nu cred că ne putem permite să aducem în lupta politică dezinformări care pot costa enorm România. Oricâți bani ar plăti armata de propagandă pe care am văzut-o în jurul Guvernului Bolojan, alimentată și de ce s-a întâmplat în ultimele luni de când PSD a plecat de la guvernare, și mă refer la SAFE. Analizez foarte serios să facem comisie de anchetă în Parlament legat de achizițiile și contractele SAFE", a mai spus liderul social-democraților.

Reamintim că la sfârșitul lunii iulie, Fitch Ratings a menținut ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă. Decizia a fost luată abia după ce guvernul ar fi contestat evaluarea inițială a Fitch. La o săptămână distanță, a venit evaluarea Moody’s. Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat atunci ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.

Avertismentul analistei Malgorzata Krzywicka a venit în contextul în care pe 2 octombrie România va primi raportul agenției de rating S&P Global. Fitch urmează să revizuiască din nou ratingul de credit al României în ianuarie 2027.