Fitch avertizează România că se apropie de retrogradarea la Junk. Analist: Criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală

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Malgorzata Krzywicka, analist de la Fitch Ratings Inc., avertizează că României îi expiră timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală.

Malgorzata Krzywicka, analist de la Fitch Ratings Inc. avertizează că România este pe cale să-și epuizeze timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk, deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, scrie Bloomberg.

Malgorzata Krzywicka spune că va fi esențială capacitatea Guvernului României de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil pentru evaluarea bonității sale pe termen scurt. Fitch urmează să revizuiască din nou ratingul de credit al României în ianuarie 2027.

Malgorzata Krzywicka, analist Fitch: Criza politică ridică mai multe semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală

„Cu cât criza politică persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât ridică mai multe semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a declarat Krzywicka într-un interviu.

Avertismentul analistului Fitch vine în contextul în care, joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan, dar deocamdată aritmetica parlamentară arată că acesta nu are șanse să strângă voturile necesare pentru învestire. România are un guvern cu puteri limitate de 136 de zile, mai exact din 5 mai, atunci când Executivul Bolojan a fost demis prin moțiune, iar instalarea unui guvern cu drepturi depline a devenit o urgență pentru țara noastră, mai ales în contextul crizei economice.

O altă încercare eșuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și ratingul de credit al statului. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a solicita aprobarea parlamentarilor.

Fitch a menținut raitingul României la BBB minus, la sfârșitul lunii iulie

Bloomberg amintește că România a evitat la limită retrogradarea la Junk în urmă cu două luni. Decizia a fost luată abia după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a Fitch. La o săptămână distanță, a venit evaluarea Moody’s. Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat atunci ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.

De atunci, încercările de a numi un nou prim-ministru cu o majoritate parlamentară stabilă au eșuat, iar perspectiva alegerilor anticipate pare un scenariu tot mai probabil.

Malgorzata Krzywicka a atras atenția că pragul pentru menținerea ratingului devine tot mai greu de atins pe măsură ce criza politică, declanșată în luna mai, se prelungește.

„Ceva ce trebuia să fie o remaniere relativ scurtă a guvernului, atunci când guvernul s-a prăbușit în primăvară, s-a prelungit până în vară. Și acum am cam trecut de mijlocul lunii septembrie și încă nu avem o rezoluție”, a spus ea.

România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului

Și alte companii de rating au luat act de asta, scrie sursa citată anterior. Krzywicka a declarat că România are nevoie de o corecție suplimentară de aproximativ 1,5 puncte procentuale a deficitului din PIB pentru a ajuta la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din producția economică, sub ținta de 6,2% a guvernului.

Deși guvernul a redus decalajul de la 9,3% din PIB în 2024, elaborarea bugetului pentru 2027 și prezentarea unei căi credibile către atingerea deficitului de 3% sunt esențiale pentru a evita o retrogradare, a spus ea.

Precizăm că pe 2 octombrie vom afla raportul agenției de rating S&P Global, atunci când ni se va spune dacă România este retrogradată la Junk sau dacă mai scapă încă o dată.