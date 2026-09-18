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Fitch avertizează România că se apropie de retrogradarea la Junk. Analist: Criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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imagine cu bani
Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Magnific

Malgorzata Krzywicka, analist de la Fitch Ratings Inc., avertizează că României îi expiră timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală.

Malgorzata Krzywicka, analist de la Fitch Ratings Inc. avertizează că România este pe cale să-și epuizeze timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk, deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, scrie Bloomberg.

Malgorzata Krzywicka spune că va fi esențială capacitatea Guvernului României de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil pentru evaluarea bonității sale pe termen scurt. Fitch urmează să revizuiască din nou ratingul de credit al României în ianuarie 2027.

Malgorzata Krzywicka, analist Fitch: Criza politică ridică mai multe semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală 

„Cu cât criza politică persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât ridică mai multe semne de întrebare cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a declarat Krzywicka într-un interviu.

Avertismentul analistului Fitch vine în contextul în care, joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan, dar deocamdată aritmetica parlamentară arată că acesta nu are șanse să strângă voturile necesare pentru învestire. România are un guvern cu puteri limitate de 136 de zile, mai exact din 5 mai, atunci când Executivul Bolojan a fost demis prin moțiune, iar instalarea unui guvern cu drepturi depline a devenit o urgență pentru țara noastră, mai ales în contextul crizei economice.

O altă încercare eșuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și ratingul de credit al statului. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a solicita aprobarea parlamentarilor.

Fitch a menținut raitingul României la BBB minus, la sfârșitul lunii iulie

Bloomberg amintește că România a evitat la limită retrogradarea la Junk în urmă cu două luni. Decizia a fost luată abia după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a Fitch. La o săptămână distanță, a venit evaluarea Moody’s. Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat atunci ratingul suveran al României la nivelul „Baa3”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.

De atunci, încercările de a numi un nou prim-ministru cu o majoritate parlamentară stabilă au eșuat, iar perspectiva alegerilor anticipate pare un scenariu tot mai probabil.

Malgorzata Krzywicka a atras atenția că pragul pentru menținerea ratingului devine tot mai greu de atins pe măsură ce criza politică, declanșată în luna mai, se prelungește.

„Ceva ce trebuia să fie o remaniere relativ scurtă a guvernului, atunci când guvernul s-a prăbușit în primăvară, s-a prelungit până în vară. Și acum am cam trecut de mijlocul lunii septembrie și încă nu avem o rezoluție”, a spus ea. 

România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului

Și alte companii de rating au luat act de asta, scrie sursa citată anterior. Krzywicka a declarat că România are nevoie de o corecție suplimentară de aproximativ 1,5 puncte procentuale a deficitului din PIB pentru a ajuta la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din producția economică, sub ținta de 6,2% a guvernului.

Deși guvernul a redus decalajul de la 9,3% din PIB în 2024, elaborarea bugetului pentru 2027 și prezentarea unei căi credibile către atingerea deficitului de 3% sunt esențiale pentru a evita o retrogradare, a spus ea.

Precizăm că pe 2 octombrie vom afla raportul agenției de rating S&P Global, atunci când ni se va spune dacă România este retrogradată la Junk sau dacă mai scapă încă o dată.

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Fitch Ratings
junk
retrogradare
analist
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Comentarii (3)

Valter Cojman   •   18 Septembrie 2026   •   20:10

E ciudata avertizarea Fitch venit tocmai acum.
Avertizarea asta suna a amestec in treburile interne ale Romaniei... Nu ca ar fi prima oara, mai ales ca Basescu si cu IohaniSS au transformat-o in colonie.
Oricum ar fi, trebuie mentionat faptul ca, ura tradatorului de tara Ilie Saracie Bolovan fata de PSD si AUR, a aruncat Romania pe fundul prapastiei intr-o mlastina foarte adanca...
Romania nu mai e demult pe marginea prapastiei, cam de 100 de zile sau mai mult.

Babu Ilie   •   18 Septembrie 2026   •   19:50

Si ce ca doar in junk suntem de pe vremea raposatului.Ne descurcam noi cumva.

Alta minciuna   •   18 Septembrie 2026   •   19:38

Ce coincidenta! Mare coincidenta, tocmai cand toti spun ca nu l vor vota pe Muresan Vasile S……… apare o tanti care spune pe ocolite “ bate saua sa priceapa iapa” adica parlamentarii votatil pe Muresan ca trebuie Pe bune?! Cat de idioti ne cred astia ? Cati bani s au aruncat ptr Muresan de anumite agentii , ONG si alte structuri , ptr a fi votat. Care este miza? Cat de disperati sunt , de ce se doreste atat de mult distrugerea acestei tari, libertatea oamenilor, institutile tarii ? Cine este acesta tantii, din ce tara, este cumva tot Sorosita ? Atatea luni de zile a tacut si a apucato acum , sa ne avertizeze. Mare coincidenta. Am citit ca PSD va face o plangere impotriva acesteia. F bine, sa se termine cu manipularea.

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