Elena Cristian (DC BUSINESS): Ne-ar trebui 20 de ani să ne revenim. Asta se întâmplă din vina clasei politice și, în cea mai mare parte, din vina lui Bolojan

Elena Cristian, analist DC Business

România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran, după deciziile Fitch și Moody’s din această vară.

Standard & Poor’s va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Dar noi momentan nu avem nici măcar Guvern și suntem din criză în criză. În afară de criza politică, care pare că se prelungește, care este următorul mare risc să ajungem în „junk”, să fim retrogradați în urma acestei evaluări care urmează să fie dată?

Elena Cristian, analist DC Business, a răspuns la această întrebare la România TV.

„Criza politică înseamnă, de fapt, o criză economico-financiară profundă. Dacă ar fi doar o criză politică și s-ar certa ei între ei, probabil că noi, toți ceilalți, ne-am putea vedea de viața noastră. Dar nu este așa, pentru că, în acest moment, în lipsa unei rectificări bugetare, există un mare blocaj în economie. Mă refer aici la toate companiile care au o relație directă cumva sau o relație de afaceri cu statul român, mă refer la infrastructură, la tot ceea ce ar trebui plătit. Pe de altă parte, situația bugetară nu arată deloc bine. De aceea, sunt puțin îngrijorată în privința acestei evaluări. Nu mi se pare că ar trebui să fim la fel de optimiști cum am fost la precedentele două evaluări.

Această evaluare este, de departe, cea mai dură și urmărește cu totul alte criterii. Suntem într-un punct în care nu mai putem spune că totul este bine, după o scădere economică. Au apărut datele statistice, iar Eurostat ne spune că suntem țara cu cea mai mare scădere economică din Europa. Lucrurile nu arată deloc bine”, a zis Elena Cristian la România TV.

Ar fi bine să nu ajungem în junk pentru că ne-ar trebui 20 de ani să ne revenim

Elena Cristian a zis că speră să nu fim retrogradați în categoria „junk”. De ce? Pentru că ar fi un adevărat dezastru. Ne-ar lua două decenii să ne revenim. Acest lucru se întâmplă exclusiv din vina clasei politice și, în cea mai mare parte, din vina lui Ilie Bolojan, a zis analistul DC Business.

„De aceea spun că nu ar trebui să mai avem așteptarea că vom fi păstrați, în urma acestei evaluări, la nivelul la care ne aflăm în acest moment. Sigur că nu vreau să fim retrogradați în categoria „junk”. Pentru noi, ar fi un adevărat dezastru. Să ne înțelegem foarte clar: Ar însemna retragerea investițiilor, iar fondurile de investiții ar pleca din România. Ar fi un dezastru. Nici nu vreau să mă gândesc. Ne-ar trebui probabil 20 de ani ca să ne revenim, dar acest lucru se întâmplă exclusiv din vina clasei politice și, în cea mai mare parte, din vina domnului Bolojan, care s-a agățat 180 de zile de scaun. Ar trebui să plece a doua zi și să permită ca un nou guvern să intre în atribuții”, a zis Elena Cristian, analist DC Business.