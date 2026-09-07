Indexarea pensiilor și salariilor, "cai verzi pe pereți" pentru Pîslaru. Budăi și Chirieac au analizat ce soluții mai există

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Indexarea pensiilor și salariilor pare tot mai greu de realizat. Marius Budăi și Bogdan Chirieac explică ce măsuri ar putea relansa economia și crea o șansă pentru creșteri.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că pensiile și salariile ar putea fi indexate anul viitor doar dacă bugetul va fi construit corespunzător. El susține că nu există vreun "motiv de îngrijorare" privind o eventuală opoziție a Comisiei Europene, însă Bruxelles-ul va verifica sursele de finanțare.

Pîslaru a criticat partidele care "promit cai verzi pe pereți", fără să explice de unde vor veni banii, sugerând că, în realitate, austeritatea mai poate continua. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea jurnalistului Ioan Korpos, fiind în dialog cu fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi.

Ce măsuri de relansare economică pot fi luate în următoarele 3 luni astfel încât să existe o șansă pentru indexare

Bogdan Chirieac: "Ce măsuri de relansare economică pot fi luate în următoarele 3 luni astfel încât să crească economia și să avem un plus la buget de vreo 40 de miliarde de lei, necesarul pentru indexarea pensiilor și salariilor"?

Marius Budăi: "Sigur că în trei luni este foarte greu să rezolvi. În primul rând ar trebui să inversăm toate acele măsuri care ne-au adus la o inflație atât de mare. Trebuie să o luăm structural. Începem cu inflația, locurile de muncă și apărarea puterii de cumpărare. Asta se poate face doar printr-un sprijin real pentru economie, astfel încât locurile de muncă existente să fie menținute. Am pierdut deja prea multe. Domnul Bolojan ne spunea că din trei oameni dă afară unul, astfel încât să rămână doi. Asta înseamnă că dai afară vreo 400.000 de oameni, ceea ce este o nebunie. Tot dumnealui ne spunea la început de mandat că cei care vor fi dați afară din activitatea bugetară vor putea fi absorbiți de către mediul privat. Partea a doua e că și mediul privat a pierdut vreo 60.000 de locuri de muncă. Măsurile trebuie să fie total opuse de ceea ce s-a făcut acum. Dacă vrem să avem o șansă nu o putem face cu majorări de taxe și tăieri de venituri. Nu poți să spui că cetățeanului de rând, consumatorului, îi diminuezi veniturile, întreprinzătorului îi mărești taxele, iar tu să ai pretenții să crească economia".

Bogdan Chirieac: "A distrus economia. Problema e că nu știu de unde o să luăm banii. De exemplu, INS raporta că nivelul investițiilor străine în România anul acesta, comparativ cu anul trecut, este de -85%. După ce au ridicat taxele și impozitele din România, practic au speriat toți investitorii din România. Nu mai vorbim de organele de control care i-au distrus pe capitaliștii români. Domnul Pîslaru ne-a spus că nu se va indexa nimic. Dacă se vota cum se cuvine poate se respecta legea. Unii au ales să-i voteze pe 'ai mei'. Le-au spus nepoții să-i voteze pe 'ai mei', chiar dacă Ciolacu le-a mărit pensia cu 30% la 3 milioane de oameni. N-au votat PSD-ul, după cum știți și nici pe Ciolacu. Despre asta este vorba. Acum noi culegem ce am semănat. S-ar putea să avem și al treilea an fără indexare. Să vedem ce facem".

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